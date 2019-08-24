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Karısını ayaklarından vurdu, parkta yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 07:12 | Son Güncelleme

Bursa'da 10 gün önce cezaevinden çıkan eşini tartışma sonucu yaralayıp kaçan şüpheli botanik parkta saklanırken yakalandı.

Karısını ayaklarından vurdu, parkta yakalandı!

Olay, merkez Yıldırım Mahallesi Hacıseyfettin Mahallesi Toprak Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticaretinden cezaevinde yatan E.T. adlı kadın, 10 gün önce tahliye oldu. E.T. akşam saatlerinde yaşadıkları evde henüz öğrenilemeyen bir sebeple eşi Serdar T. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Serdar T. belindeki silahla karısını ayaklarından yaraladı. 5 el silah sıkan Serdar T. karısını ayaklarından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma baştan ekipler akşam saatlerinden aldıkları ihbar sonucunda Serdar T.'ni botanik parkta saklandığını tespit etti.

Bunun üzerine botanik parkı didik didik arayan cinayet büro amirliği ekipleri şüpheli Serdar T.'yi botanik parkta saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cezaevi silah

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