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Karısını bıçakladı, balkondan attı, yetmedi saksı fırlattı! İşte istenen ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

Ankara'da Fatih E. boşanmak isteyen eşinin kaldığı evi bastı. Parmaklıklardan tırmanarak 2.kattaki eve giren Fatih E., karısını bıçaklayıp, balkondan attı. Öfkesi dinmeyen adam yerde yatan karısının üzerine saksı fırlattı. Sanığın 29 yıla kadar hapsi istendi.

Karısını bıçakladı, balkondan attı, yetmedi saksı fırlattı! İşte istenen ceza

Olay, 25 Ağustos 2018'de Kahramankazan ilçesinde yaşandı. Fatih E., boşanma aşamasında olduğu karısı Sevim E.'yi ölümle tehdit etmeye başladı. Kocasının tehditlerinden korkan Sevim E., 3 kızı ile birlikte annesinin evine sığındı. Bir süre daha kocasının tehditlerine maruz kalan Sevim E., 25 Ağustos gecesinde annesinin evinde kocasının saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Sevim E.'nin kaldığı apartmana gelen Fatih E., ikinci katta oturan karısına ulaşabilmek için birinci kattaki demir parmaklıkları kullandı. Parmaklıklardan tırmanarak eve giren Fatih E., karısını bıçakladı, annelerini kurtarmaya çalışan kızlarını ise darp etti. Gözü dönmüş koca, kanlar içinde kalan karısını balkondan aşağıya fırlattı, bununla da yetinmedi yerde yatan karısının üzerine saksı fırlattı. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, kan donduran olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Fatih E.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve 3 kızını "nitelikli yaralama" suçlarından 29 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Dava, Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
En büyük kızları dehşet anlarını anlatmıştı.

Olay günü yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Fatih ve Sevim E. çiftinin en büyük kızları E. E., babalarının olay günü kendilerini arayarak sürekli tehdit ettiğini, "Sizi öldüreceğim, bıçaklayacağım" dediğini söylemişti. Boşanma sürecinde anneannelerine sığındıklarını belirten E. E., şunları anlatmıştı:
"Balkon demirlerinden çıkarak ikinci kata ulaşıyor ve anneme, bana ve kardeşlerime bıçakla saldırdı. Annemin boynunu bıçakla kesti. Annem yerde kanlar içinde yatarken anneme daha fazla zarar vermesin diye onunla boğuştuk. Daha sonradan anneme ulaştı ve balkondan attı. Engel olmaya çalıştık ama bizi itti. Annem düştükten sonra üzerine saksı ve ne bulduysa attı. Annemi attıktan sonra kız kardeşlerimle aşağıya indik ama hala üzerine bir şeyler atmaya devam ediyordu."

E. E., "Annemin hayati tehlikesi var. Şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Ne benim, ne kardeşimin, ne de annemin hiçbir şekilde can güvenliği yok. Asla rahat yatamıyoruz. Çok büyük bir travma bu. Ufacık bir ses olsun hemen korkuyla uyanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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