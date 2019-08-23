HABER

Karısını bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 16:45 | Son Güncelleme

Konya’da evden uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve giderek karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, dün saat 08.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi.

Konya’da evden uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve giderek karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün saat 08.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddialara göre, şoför olarak çalışan Bekir Erkol eşi Tuba Erkol ile sürekli kavga ettiği için Tuba Erkol, 4 gün önce kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakola başvurdu. Şikayetin ardından Bekir Erkol’a 18 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildi. Çıkartılan karara rağmen Bekir Erkol, dün sabah eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti ve eşiyle tekrar tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan kavgada Bekir Erkol, yanında bulanan bıçakla eşi Tuba Erkol’u bıçakladı. Karnından yaralanan Tuba Erkol, evlerinin kapısını açarak eşinden kaçmak istedi. Bu sırada evde bulunan çiftin 3 çocuğu babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol’u apartman içerisinde defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alırken diğer küçük çocukları ise komşularına sığındı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tuba Erkol’un vücuduna 20 bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli koca Bekir Erkol olay sonrası 2 oğluyla kendi annesinin evine gitti. Burada polisi arayan Erkol, teslim oldu.
Gözaltına alınan şüpheli koca emniyetteki ifadesinde, "Biz eşimle birbirimizi sevdik. Severek evlendik. En büyük oğlumu anneme götürecektim. Sabah mesai çıkışı eve gittim. Çocuklar yatıyordu. Eve girip bir süre oturdum sonra tartışmaya başladık. Tartışma sırasında Tuba bana bağırıp hakaret etmeye başladı. Tartışmamız üzerine çocuklar da uyandı. O bana bağırmaya devam edince bir süre sonra kendimi kaybetmişim. Yanımda bulunan bıçakla Tuba’ya saldırmaya başladım. Tuba dışarı kaçınca ben de peşinden gittim. Tuba yerde kanlar içinde yatıyordu. Ben çocuklarımı alıp olay yerinden uzaklaştım" dediği öğrenildi.
Zanlı işlemlerinin ardından sevk ediliği Konya 2. Sulh Ceza Mahkemesince "eşini kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Flaş karar! Eşine o sözü söyleyen yandı!Flaş karar! Eşine o sözü söyleyen yandı!
Rus istihbaratından DEAŞ’ın hücre evine baskınRus istihbaratından DEAŞ’ın hücre evine baskın
Silopi'de, çevik kuvvet eşliğinde elektrik panoları kuruldu (2)Silopi'de, çevik kuvvet eşliğinde elektrik panoları kuruldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.