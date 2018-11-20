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Karısını boğdu, kendisine elektrik verdi! KKTC'de kan donduran olay....

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 07:19 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Hasan Yılmaz Karasalih (63), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Sevinç Karasalih'i (60) yatakta kabloyla boğup, intihar etti. Hasan Yılmaz Karasalih'in olay öncesi kız kardeşini arayarak, "Hem Sevinç'i hem de kendimi öldüreceğim" dediği öne sürüldü.

Karısını boğdu, kendisine elektrik verdi! KKTC'de kan donduran olay....

Gönyeli'de Moda Sokak'taki bir apartmanda oturan Hasan Yılmaz Karasalih, eşi Sevinç Karasalih ile henüz belerlinemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Hasan Yılmaz Karasalih, eşi Sevinç Karasalih'i yatakta kablo ile boğdu. Cinayetin ardından iddiaya göre, bir ucu açık kablonun fişini prize sokan Hasan Yılmaz Karasalih, kabloyu kendisine dolayıp vücuduna akım vererek intihar etti. Karasalih'in eşini öldürmeden önce kız kardeşini arayarak, "Hem Sevinç'i hem de kendimi öldüreceğim" dediği öne sürüldü.

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POLİSİN İLK İNCELEMESİ TAMAMLANDI

KKTC'de, Hasan Yılmaz Karasalih'in eşi Sevinç Karasalih'i yatakta kabloyla boğup, intihar etmesinin ardından, polis, olayla ilgili ilk inceleme sonucunu açıkladı. İncelemede, Sevinç Karasalih'in 'bağla boğma sonucu gelişen havasız kalma', Hasan Yılmaz Karasalih'in ise 'vücudundan elektrik akımı geçmesi' sonucu öldüğü belirtildi. 2 çocuk ve 3 torun sahibi Hasan Yılmaz Karasalih ve Sevinç Karasalih'in cenazelerinin yarın öğle namazının ardından Başkent Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
KKTC cinayet kadın cinayeti

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