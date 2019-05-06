Karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ istanbul DHA - KADIKÖY'de bir kadın eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kadıköy Kızıltoprak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki binanın 6. katındaki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Binadakiler Türkay Cucur (51) ve eşi Billur Cucur (40)'un evinden gelen kavga seslerini duydu. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler daireye girdiklerinde Billur Cucur'un kanlar içinde yerde yattığını gördü. Ardından olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı incelemede Billur Cucur'un hayatını kaybettiği belirledi. Ceset yapılan olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan eş Türkay Cucur'u Sarıyer'de yakaladı. Türkay Cucur emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.



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