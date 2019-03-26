Karısını dövdü, 5 yıl 7 ay hapis cezası aldı

Eskişehir’de, karısını döverek uzun süre yoğun bakımda kalmasına sebebiyet verdiği iddiası ile yargılanan sanık 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında; tutuksuz sanık Ayhan t. (53), mağdur Nesrin I. T.(46) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Suçlamaları reddeden sanık, “Ben eşimi geri götürmek için gelmiştim. Yer keşfi söz konusu değildir. Telefon ettim gelip beni aldılar. Beraber kahvaltıya gittik, alışveriş yaptık” dedi.

“Öpmemden tiksindi ve alnını sildi”

Yuvasının yıkılmaması için mücadele verdiğini söyleyen sanık, “Eşimi alnından öptüm. Bana ’onursuz’ dedi. Tiksinerek alnını sildi. Ben şeker ve tansiyon hastasıyım. Olayın gerisini hatırlamıyorum. Olay anında yanımda bıçak vardı. Onu kullanabilirdim. Cezaevinden çıktığım günden beri çocuğumu okutmak için çalışıyorum. Kaçma durumum söz konusu değildir. Takdir mahkemenindir” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanığı ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis ile cezalandırdı.