Karısını dövdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı

Eskişehir’de tartıştığı karısını dövdüğü iddia edilen şahıs, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. A.K. ifadesinde, "Eşimin üzerine düştüm, sonrasında yaralandığını fark ettim" dedi.

Edinilen bilgilere göre olay, Erenköy Mahallesi’nde bir ikamette meydana geldi. Tartışma sonucunda eşini dövdüğü iddia edilen A.K. (36), ifadesinin alınmasının ardından tutuklandı. 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan ifadesinde karısının üzerine düştüğünü ve bu yüzden yaralandığını savunan A.K., "Olay sebebiyle pişmanım. Annem ile eşimin kucağında çocuk vardı. Anneme tartıştıkları zaman çocuğu uzaklaştır şeklinde uyardım. Çocuğa zarar verme ihtimalleri vardı. Çocuğu uzaklaştırıp tartışmak istedim. Daha sonra eşimle birlikte yere düştük. Ben de eşimin üzerine düştüm. Sonrasında eşimin yaralandığını fark ettim. Eniştem geldi. Eşimi Eskişehir Şehir Hastanesine götürdük. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

A.K., karısına ait adli tıp raporu sonucunda, üzerine atılı ’eşe karşı kemik kırığı olacak şekilde kasten yaralama’ suçunu işlediği yönünde somut deliller olduğu gerekçesiyle 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

