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  4. Karısını döverek öldürdü, oğluna 'anneni öldürdüm eve git' dedi! Günlerdir aranan cani yakalanınca da canıyla tehdit etti

Karısını döverek öldürdü, oğluna 'anneni öldürdüm eve git' dedi! Günlerdir aranan cani yakalanınca da canıyla tehdit etti

27.08.2024 16:07
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27.08.2024 16:07
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Kadın cinayetleri canımızı yakmaya devam ediyor. Geçen hafta eşi Elif Dim'i döverek öldüren cani kahvede oturan oğluna, "Anneni öldürdüm, eve git bak" diyerek suçunu itiraf etmişti. O cani günler sonra yakalandı. Jandarmayı görünce karnına bıçak dayayan Hasam Dim intihar etmeye kalkışsa da jandarma izin vermedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, geçen hafta eşi Elif Dim'i döverek öldüren Hasan Dim, kaçışının ardından kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Dim, yakalanma anında kendine bıçak dayayarak intihar tehdidinde bulundu ancak jandarma ekiplerinin çabalarıyla ikna edilerek teslim oldu. Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından polise teslim edilecek.

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"ANNENİ ÖLDÜRDÜM EVE GİT BAK"

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde, geçen hafta cuma gecesi meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Dim, 2 çocuğunun annesi olan eşi Elif Dim ile evde yalnız oldukları sırada tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Hasan Dim, eşini darp ederek öldürdü. Olayın ardından evden çıkan Dim, mahallede bir kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına giderek, "Anneni öldürdüm, eve git bak" dedi ve oradan ayrıldı. Eve giden genç, annesinin cansız bedeniyle karşılaşınca durumu hemen polise bildirdi.

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İKİ AYRI TİM OLUŞTURULDU

Eşini öldürdükten sonra kaçan Hasan Dim, izini kaybettirerek güvenlik güçlerinden saklandı. Olayın hemen ardından polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. Hasan Dim ise plakasız motosiklet ile köy köy dolaşarak kaçmaya çalıştı. Süleymanpaşa ilçesi ve çevresinde yoğunlaşan arama çalışmaları, Hasan Dim'in kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine bu bölgede yoğunlaştırıldı. İl Jandarma Komutanlığı, Hasan Dim'in yakalanması için iki ayrı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kurarak Karacakılavuz Mahallesi ve çevresinde operasyon başlattı. Diğer yandan polis ekipleri bölgede arama tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

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BIÇAĞI BOĞAZINA DAYADI: İSTEMEDEN OLDU

JASAT ekipleri, 26 Ağustos 2024 sabah saatlerinde Karacakılavuz Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan Hasan Dim'i fark etti ve takibe aldı. Kısa süre sonra ekipler, Hasan Dim'i durdurmayı başardı. Ancak motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı bir anda karnına dayayarak, "Gelmeyin, kendimi keserim, kendimi öldürürüm. Hayatımda en değer verdiğim şeyi, istemeden oldu" dedi. O anlar, saniye saniye kayıt altına alındı.

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"EVLATLARIN SENİ SORUYOR"

Hasan Dim'in bu tehlikeli çıkışı üzerine JASAT ekipleri, büyük bir sabır ve dikkatle onu ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları sırasında jandarma ekipleri, Dim'e, "Çocukların var, onların senden başka kimsesi yok. Herkes seni merak ediyor. Sakin ol, sakın yapma. Evlatların seni soruyor. Onları annesiz bıraktın, babasız da mı bırakacaksın? At şu bıçağı" diyerek seslendi. Dim, bu sözlerin ardından sakinleşti ve elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.

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ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Hasan Dim, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak işlemler için karakola götürüldü. Dim'in jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polise teslim edilmesi bekleniyor. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edilecek.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Tekirdağ
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