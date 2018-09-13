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Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 08:24 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşini evde bir başkasıyla yakaladıktan sonra darp eden Soner U.'nun ifadeleri ortaya çıktı. Soner U. ifadesinde "Evin kapısını çaldım. 5 dakika boyunca açılmadı. Sonra eşim kapıyı açtı. Elimde bir sopa vardı. Ben 'Evde kim var?' dedim. Eşim 'Kimse yok' dedi. Evi aramaya başladım. Ancak şahsı bulamadım. Bu sırada banyodan çıkıp kaçmaya çalışan Bayram'ı kapıda gördüm" dedi.

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Soner U. ifadesinde komşuları Bayram'ı çevrede sık sık görmesinden dolayı da şüphelendiğini ve takip ettiğinde durumu tespit ettiğini anlattı. Soner U.'nun eşi Şenay U. ise 'Bayram ile kahvaltı yaptıktan sonra eşim geldi. Bayramı darp etti. Beni de darp etti. Şikâyetçiyim' dedi. Milliyet'ten Musa Kesler'İn haberine göre, Soner U. verdiği ifadede şöyle konuştu:

"8 yıllık evliyiz. Eşimin başka bir erkekle ilişkisinin olduğunu hissettim. Benim yan köyümde ikamet eden Bayram, son birkaç aydır sürekli olarak benim çevremde dolanıyordu. Mesela köye gideceğim zaman bu hemen benim arabamın arkasında oluyordu. Genelde son zamanlarda karşıma çıkıyordu. Şenay sürekli telefonuna şifre koyardı ve nereye gitse telefonu yanında götürürdü. O sabah saat 07.25'te işe gitmek için evden çıktım. Servise gittim. Servisi beklerken Bayram benim yan tarafımdan arabasıyla geçerek karşı istikamete gidiyordu. Ben de hemen şüphelenerek arkadaşım Turgay ve eşimin abisi Sezer'i arayarak benim evin çevresine gelmelerini istedim."

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"BANYODAN ÇIKIP KAÇMAYA ÇALIŞTI"

"Eşimi eve gelmeden aradım. Telefonu açmadı. İkinci kez aradığımda telefonu açtı. Ne olduğunu sordu. Hastaneye gideceğimi söyledim. Evin kapısını çaldım. 5 dakika boyunca açılmadı. Sonra eşim kapıyı açtı. Elimde bir sopa vardı. Ben 'Evde kim var?' dedim. Eşim 'Kimse yok' dedi. Evi aramaya başladım. Ancak şahsı bulamadım. Bu sırada banyodan çıkıp kaçmaya çalışan Bayram'ı kapıda gördüm. Eşimin abisi bu şahsı yakaladı. Bayram kaçmaya çalışıyordu. Bize saldırıp vurmaya başladı. Ben de elimdeki sopa ile birkaç defa vurdum"

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"EŞİM KAÇARAK EVİN KAPISINI KAPATTI"

"Bu esnada eşim kaçarak evin kapısını kapattı ve evden çıkmadı. Biz de Bayram'ı yakaladı ve gelen polislere teslim etmek üzere muhafaza ettik. Bayram beni görünce elime doğru tekme attı ve sağ serçe parmağım bu esnada çok acıdı. Ben de sopa ile kendimi korudum. Eşime hiç vurmadım, Bayram'dan ve eşimden şikâyetçiyim"

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"BAĞIRARAK DARP ETMEYE BAŞLADI"

Şenay U. ise şunları anlattı:

"Evde Bayram ile kahvaltı yaptıktan sonra oturuyorduk. Eşim beni aradı. 'Kapıyı aç, ben geldim, hastayım biraz' dedi. Ben de Bayram evde olduğu için kapıyı hemen açmadım. 10 dakika bekledim. Sonra kapıyı açtım. Kapıyı açtığımda eşimin elinde sopa vardı. Yanında üvey abim ve dayımın oğlu da vardı. Soner içeri gireceği sırada Bayram evin koridorundaydı. Eşim Soner, Bayram'ı görünce bağırarak darp etmeye başladı. Soner, Bayram'a vurmaya başlayınca Sezer ile Turgay da Bayram'a vurmaya başladılar. Bayram'ı darp ederek eşim Soner bana 'Evden çık!' diye bağırıp göğüs bölgemin ortasına ve kafama vurdu. Ben evden çıkarken polisler geldi. Eşimden şikâyetçiyim.'

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli aldatma yasak aşk

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kadına bak birde şikayetçiymiş :)) evde elin adamı ile kahvaltı yap sonra şikayet et seni o.... seni
Şuan ki kanunlarla kadına tazminat verilir.nafaka bağlanır.kadin da sevgilisiyle ömür boyu nafakasını alır çatır çatır yer
Arkadas kadinin mayasi bozuksa yarin baska adamla adami niye dovdun kadini biraktin asil suc kadinda
bir vatandaş olarak konuşuyorum. hukuk mukuk bilmem benim yetkimde değil ancak bayram ve Şenay i Soner adam gibi evire çevire dovseydi acimazdim. çünkü haketmisler
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