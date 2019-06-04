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Karısını eve çağırıp dehşeti yaşatan koca: “Ben vurmadım kardeş”

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 12:48 | Son Güncelleme

Antalya’da boşanmak isteyen ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşayan karısını eve çağırarak karnından av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Antalya’da boşanmak isteyen ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşayan karısını eve çağırarak karnından av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi. Zanlı, emniyetten çıkışta gazetecilerin ‘Neden yaptın?’ sorusuna, ‘Kimse bir şey yapmadı kardeş. Ben vurmadım’ diye cevap verdi.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılıkla uğraşan Süleyman Ü. (55), Lara’da bir otelde çalışan ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı karısı Dilek Ü.’yü (45) konuşmak için eve çağırdı. İddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Süleyman Ü., eline aldığı av tüfeğiyle karısının karnına bir el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Dilek Ü., yardım istemek için kendini dışarıya attı. Bu sırada sesleri duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Dilek Ü.’yü ambulansla özel bir hastaneye kaldırırken, kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri Süleyman Ü.’yü gözaltına aldı.
Olayın ardından ev sahibi Yılmaz Yavuz, sesi duyarak geldiklerini anlatarak, “Kadın otelde çalışıyordu. Kendi aralarında boşanma kararı almışlar. Kadın yarım saat önce gelmiş, adam kadını av tüfeğiyle vurdu. Niye vurdu bilmiyoruz. Adam kaçmadı, polisler aldı götürdü” dedi.

Olayın 3 gün öncesinde sosyal medyadan yazmış
Evliliklerinden 2 çocuğu bulunan Süleyman Ü.’nün sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ise dikkat çekti. Süleyman Ü. paylaşımında, “Bu kadın zorda, tutsak, kandırılmış. 40 yaşında engelli bir bayan. Otelde Lara’da çalışıyor. Yanındaki ve çevresindeki insanlar yüzünden 2 çocuğunu terk etmek zorunda kalmış. Ayrıca kocasını da uzaklaşsın diye iftira atmış. Etrafındaki utanmaz insanları lütfen deşifre edin paylaşın. 3, 5 kuruş menfaat için bu kadının ve çocukların hayatını söndürmek istiyorlar. Lütfen yardım edin. Etrafındaki insanları gördükleri yerde fotoğrafını çekip paylaşsınlar. İnsanlık için, 2 savunmasız çocuk için, bir de Allah rızası için” ifadelerini kullandı.
Olayda ağır yaralanan Dilek Ü., Özel OFM Hastanesinde ameliyata alındı. İlk belirlemelere göre yakın bölgeden ateş açıldığı için Dilek Ü.’nün iç organlarında ciddi hasarlar oluştuğu belirtildi. Talihsiz kadının hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

“Ben vurmadım”
Dün gözaltına alınan Süleyman Ü.’nün ise Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Ü., çıkışta gazetecilerin ‘Neden yaptın?’ sorusuna ‘Kimse bir şey yapmadı kardeş. Ben vurmadım’ şeklinde cevap verdi. Ekip otosuna bindirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

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