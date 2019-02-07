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Karısını inşaat demiriyle döven koca adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 10:03 | Son Güncelleme

Adana’da kendisini aldattığını düşünerek eşini yaklaşık 30 dakika inşaat demiri ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca adliyeye sevk edildi.

Karısını inşaat demiriyle döven koca adliyeye sevk edildi

Adana’da kendisini aldattığını düşünerek eşini yaklaşık 30 dakika inşaat demiri ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca adliyeye sevk edildi. Zanlının eşinin merdivenden düştüğünü, ailesinin etkisinde kalarak kendisine iftira attığını söylediği öğrenildi.
Olay, Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi’nde 2 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. (35) 2006 yılında evlendiği Hamza Ç. (35) tarafından kendisini aldattığını düşünerek yaklaşık 30 dakika demir sopa ile dövüldü. Kadın dayak yerken 3 çocuğu da yan odada bulunuyordu. Genç kadın bir süre dayak yedikten sonra bir fırsatını bulup komşusuna sığındı. Daha sonrada Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak ölümle tehdit edildiği için doktora merdivenden düştüğünü söyledi. Daha sonra da kocasıyla birlikte evine gitti. Ancak ağrılardan duramayan kadın kocası işe gidince anne ve babasını çağırarak "beni buradan alın" dedi. Genç kadının anne ve babası gelip kızlarını kendi evlerine götürdü. Kızlarının vücudunun morluk içinde olduğunu gören aile hemen polise arayıp şikayetçi olurken, kızlarını da 5 Şubat günü Adana Şehir Hastanesine götürerek tekrar tedavi ettirildi.
Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek kocaya ulaştı. Sarıçam Polis Merkezine götürülen kocanın ifadesine başvuruldu. Kocanın ilk ifadesinde eşinin 2 Şubat günü elektrik olmayan merdivenden bir ses geldiğini gidip baktığında eşinin yerde yattığını gördüğünü daha sonra da hastaneye götürdüğünü, ardından eve geldiğini olaydan 3 gün sonra ailesinin yanına gittiğini belirterek, "Ben eşimi demir sopa ile dövmedim. Eşim bana iftira atmaktadır. Bu iftirayı da ailesinin etkisinde kalarak attığını düşünüyorum. Ancak sonra eşim benden şikayetinden vazgeçti. Ben de eşimden şikayetçi değilim. Ben eşimi dövmedim o benim 12 yıllık eşim" dediği öğrenildi.
Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada genç kadının kocası gözaltına alınınca ailesi tarafından tehdit edildiği bu nedenle şikayetinden vazgeçtiği ileri sürüldü.

Karısını inşaat demiriyle döven koca adliyeye sevk edildi

Karısını inşaat demiriyle döven koca adliyeye sevk edildi

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