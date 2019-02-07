Karısını inşaat demiriyle döven koca tutuklandı

Adana’da kendisini aldattığını düşünerek eşini inşaat demiri ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.

Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi’nde 2 Şubat günü meydana gelen olayda, eşi S.Ç.’yi (35) kendisini aldattığını düşünerek yaklaşık 30 dakika demir sopa ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk babası Hamza Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İfadesinde eşinin merdivenden düştüğünü ileri süren Hamza Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

