Karısını inşaat demiriyle döven koca tutuklandı

Adana’da kendisini aldattığını düşünerek eşini inşaat demiri ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.
Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi’nde 2 Şubat günü meydana gelen olayda, eşi S.Ç.’yi (35) kendisini aldattığını düşünerek yaklaşık 30 dakika demir sopa ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk babası Hamza Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İfadesinde eşinin merdivenden düştüğünü ileri süren Hamza Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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