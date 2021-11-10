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  4. Karısını kabloyla bağlayıp işkence yapmıştı! Cani koca serbest bırakıldı

Karısını kabloyla bağlayıp işkence yapmıştı! Cani koca serbest bırakıldı

10.11.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da eşini şarj kablosu ile bağlayıp darp ettiği, kafasına tabanca dayayıp, bacaklarına kalem batırdığı öne sürülen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karısını kabloyla bağlayıp işkence yapmıştı! Cani koca serbest bırakıldı

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 10 yıl önce Murat G. (32) ile evlenen Gamze G. (28), kocasından şiddet gördüğü için boşanmak isteyip iki kızını da alarak evden ayrıldı.

İŞKENCE YAPTI

Boşanma davası da açan Gamze G., eşinin ısrar edip özür dilemesi üzerine eve döndü. Ancak Murat G. bu kez de karısının kendisini aldattığını öne sürerek şarj kablosuyla bağlayıp iki gün boyunca darp edip bacaklarına kalem batırıp, kafasına tabanca dayayarak şiddet uyguladı.

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KOCASI UYURKEN EVDEN KAÇTI

Genç kadın, kocası uyuyunca evden kaçıp hastaneye sığındı. Hastanede darp raporu alan genç kadın kocasından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine zanlı yakalandı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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Adana
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