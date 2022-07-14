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  4. Karısını öldürdü, bodrum katta bu halde bulundu! Korkunç manzara

Karısını öldürdü, bodrum katta bu halde bulundu! Korkunç manzara

14.07.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da meydana gelen olayda Mustafa Şeref Salman, eşi Döndü Salman'ı döverek öldürdü. Korkunç cinayetten sonra ise bodrum katta kendini asarak intihar etti. Polis ekipleri, Salman'ı asılı halde bulurken çiftin cenazeleri, morga kaldırıldı. Kadının vücudunda darp izlerine rastlanırken çiftin tartıştıkları iddia edildi.

Karısını öldürdü, bodrum katta bu halde bulundu! Korkunç manzara

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Isparta'nın Uluborlu ilçesi Güreşyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şeref Salman, iddiaya göre tartıştığı eşini döverek öldürdükten sonra evin bodrum katına inerek kendini astı. Olay sonrası eve gelen Mustafa Şeref Salman'ın annesi Fadime Salman, gelinini yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BODRUM KATTA ASILI HALDE BULUNDU

Sağlık ekibi, Döndü Salman'ın vücudunda darp izleri tespit etti. Evde arama yapan polis ekipleri, Mustafa Şeref Salman'ı da bodrum katta asılı buldu. İncelemenin ardından çiftin cenazeleri, Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada Mustafa Şeref Salman'ın, Döndü Salman’dan önce iki evlilik daha yaptığı, çiftin Ankara'da yaşadığı ve yaz mevsiminde Uluborlu ilçesine geldikleri belirtildi.

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(DHA)

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Isparta
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