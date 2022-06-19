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Karısını öldürdü! “Çocuğa nitelikli cinsel istismarı” suçundan da aranıyordu... Bakın nerede yakalandı

19.06.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da 10 yıl önce karısını darp edip boynunu kırarak öldüren ve “çocuğa nitelikli cinsel istismarı” suçundan müebbet hapis cezası ile aranan zanlı ele geçirildi. Zanlı, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) dedektiflerinin düzenlediği operasyonla saklandığı ahırda yakalandı.

Karısını öldürdü! “Çocuğa nitelikli cinsel istismarı” suçundan da aranıyordu... Bakın nerede yakalandı

Cinayet, Aksaray’ın Ağaçören ilçesine bağlı Kırımini köyünde 26 Aralık 2012 tarihinde işlendi. Edinilen bilgiye göre, Aralık 2012’de Demirel Şahan (33) tartıştığı eşi Kimya Şahan’ı (32) önce darp edip sonra da boynunu kırarak öldürdü. Olayın ardından izini kaybettiren zanlının 10 yıl sonra Aksaray'a giriş yaptığı istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri çalışma başlattı.

ÖZEL YAPILMIŞ GİZLİ BİR BÖLMEDE YAKALANDI

Zanlının yakalanmasına yönelik 6 aydır geniş çaplı araştırma yapan JASAT dedektifleri, şahsın Ağaçören ilçesi Kırımini köyünde bir ahırda saklandığını tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan JASAT dedektifleri, adrese düzenlediği operasyonla 10 yıldır aranan Demiral Şahan'ı saklandığı ahırda özel yapılmış gizli bir bölmede yakaladı.

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Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, eşini öldürmekten ve “çocuğa nitelikli cinsel istismarı” suçundan müebbet hapis cezası ile aranması sebebiyle işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet cinsel istismar Aksaray
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