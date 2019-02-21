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Karısını öldürdü, torunlarını sevmek için tahliye istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 09:46 | Son Güncelleme

BURSA'da, 5 yıl önce çocukları tarafından merdivenlerde cesedi bulunan eşi Emine Kuru'yu (57) boğarak öldürdüğü iddiasıyla verilen 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından arttırılması yönünde bozulan Mehmet Kuru(66), “Eşim geçimsiz biriydi.

Karısını öldürdü, torunlarını sevmek için tahliye istedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 5 yıl önce çocukları tarafından merdivenlerde cesedi bulunan eşi Emine Kuru'yu (57) boğarak öldürdüğü iddiasıyla verilen 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından arttırılması yönünde bozulan Mehmet Kuru(66), “Eşim geçimsiz biriydi. 40 yıl olan evliliğimde adeta cezaevi hayatı yaşadım. Torunlarımı sevmek için tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme ise Mehmet Kuru'nun cezasını 3 yıl 4 ay arttırarak, 18 yıl 4 aya çıkardı.
Merkez Osmangazi İlçesi Çirişhane Mahallesi'nde bir işyerinde çaycı olarak çalışan işçi emeklisi Mehmet Kuru, çocuklarının da oturduğu kendilerine ait 5 katlı apartmanda, 40 yıllık eşi Emine Kuru ile anlaşamayınca dördüncü kattaki boş daireye yerleşti. 3 Kasım 2014 günü ise 3 çocuğunun annesiyle yaşadığı dairenin kapı önünde, çamaşırlarının yıkanıp ütülenmesi konusunda tartıştı. İddiaya göre Kuru, tartışma sırasında dövdüğü eşini boğarak öldürdükten sonra binadan ayrıldı. Çocukları tarafından apartmanın merdivenlerinde cesedi bulunan Emine Kuru'nun dengesini kaybedip merdivenlerden düşerek, yaşamını yitirdiği zannedildi. Bu nedenle normal ölüm raporu verilen Emine Kuru'nun cenazesi, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye katılmayan Mehmet Kuru, aynı gün saat 18.30 sıralarında Merinos Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Mehmet Kuru polise, Emine Kuru'nun resmi nikahlı eşi olduğunu ancak 7, 8 yıldır aynı binada ayrı dairelerde yaşadıklarını söyledi. Eşinin olay günü saat 06.30 sıralarında yaşadığı daireye gelip, "Sen benim iç çamaşırlarımı neden çaldın" diyerek, kendisine saldırdığını iddia eden Mehmet Kuru, "Elinde bulunan anahtar tomarıyla yüzümün sağ tarafına vurdu. Canım yanınca ittim, yere düştü. Boğazını sıktım. Bu sırada 'Hacı' diye bağırınca dizimle boğazına bastırdım. Bayıldığını düşünerek, üzerimi giyip evden ayrıldım. Telefonumu kapatıp, dışarıya çıktım" dedi. Mehmet Kuru, tutuklandı.
YARGITAY CEZAYI AZ BULDU
Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Haksız tahrik altında yakın akrabayı öldürmek' suçundan yargılanan Mehmet Kuru, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezanın alt sınırdan değil, üst sınırdan verilmesi gerektiğini bildirerek kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada Bandırma 2 Nolu Cezaevi’nden SEGBİS ile duruşmaya katılan Mehmet Kuru, ağlayarak verdiği ifadesinde “Eşim geçimsiz biriydi. Oğlumu evlendirdim, gelinim eşime üç ay dayanabildi. Torunum oldu, oğlum bizim binaya taşındı. Altı ay sonra gelinim ve oğlum başka eve taşındı. Evliğimin 15 yılı dışarıda, 5 yılı da cezaevinde gibi geçti. Hayatım alt üst oldu. İki yıl evimi terk etmeme rağmen, araya girenlerin çabalarıyla biraraya geldik ama hiç değişmedi. Uzun süredir tutukluyum. Torunlarımı sevmek için tahliyemi istiyorum” dedi. Avukatı Ergün Kurdak da cezada tahrik indirimı uygulanmasını, sanığın adli kontrol şartları uygulanarak tahliyesini istedi.
CEZA ARTTIRILDI
Mahkeme heyeti ise Yargıtay'ın bozma ilamına uyarak, Mehmet Kuru’yu suçun sabit olduğu gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ardından haksız tahrik indirimiyle 22 yıla indirdi. Mahkeme iyi hal indirimiyle de cezayı 18 yıl 4 aya çevirdi.

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Karısını öldürdü, torunlarını sevmek için tahliye istedi

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