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Karısını öldürdükten sonra parçalara ayırıp gömen Afgan kocaya 18 yıl hapis

13.02.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Karısını öldürdükten sonra parçalara ayırıp gömen Afgan kocaya 18 yıl hapis

Burdur'da dini nikahlı eşi Afganistan uyruklu Masoudeh Hashemi’yi (26) başına çekiçle vurup öldüren ve cesedini parçalayarak toprağa gömen aynı ülke vatandaşı Sayed Aghel Razavi (44), tutuklu yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cinayeti tahrik altında işlediği gerekçesiyle sanığın cezasını 18 yıla düşürdü.

Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak'taki boş arazide, 8 Şubat 2019 günü saat 18.00 sıralarında, toprağa gömülü ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanarak çuvallara konulan cesedin, kadına ait olduğu belirlendi. Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, 9 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan Afgan Masoudeh Hashemi'ye ait olduğu tespit edildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, o dönem yaklaşık 1,5 yıldır sığınmacı olarak Burdur'da olduğu belirtilen 2 çocuk annesi Masoudeh Hashemi'nin dini nikahlı eşi Sayed Aghel Razavi ile onun kardeşi Seyyed Rahman Razavi (25) gözaltına alındı. Savcıya ifade veren Seyyed Rahman Razavi serbest bırakılırken, eşini tek başına öldürdüğünü itiraf eden Sayed Aghel Razavi 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak Burdur Cezaevi'ne gönderildi. Çiftin biri 5, diğeri 8 yaşındaki 2 kızı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

'DEFOL BAŞIMDAN, SENİ SEVMİYORUM'

Hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Sayed Aghel Razavi, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmalarda verdiği ifadede, "Büyük ümitlerle Türkiye'ye geldim. Eşime 'canım, cicim' derdim. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım. Olaydan bir ay öncesinde eşimle kavgalıydık. Olay günü uyuyordum. 23.30'da uyandım. Baktım eşim yok. Telefonla aradım, telefonu evdeydi. Saat 01.30'da geldi. 'Neredeydin' dedim. 'Seni ilgilendirmez. Burası Afganistan değil Türkiye. Senden izin alacak değilim. Hava almaya çıktım. Seni sevmiyorum, senin yüzünde kırışıklıklar var, ben seni ne yapacağım, defol başımdan, seni sevmiyorum. Sen benim hayat erkeğim değilsin' dedi. 'Bunlar nasıl laf, 9 yıldır birlikte yaşıyoruz' dedim. Bana küfretti" dedi.

'TESTEREYLE CESEDİ PARÇALADIM'

Afganistan'daki ilk eşinin de 2 çocuğunu alarak kendisini terk ettiğini kaydeden Razavi, "Bana 'Sen 41 yaşındasın ben 25 yaşındayım. Seni terk etmek istiyorum' deyince ayaklarına kapandım. 'Beş yaşında babam şehit oldu, benim senden başka kimsem yok' dedim. Yalvarmaya başladım. 'Ben kararımı verdim defol git' diye konuştu. Eşim uyuduktan sonra yastığın altında çocuklarıma oynamaları için yaptığım çekici çıkarıp kafasına bir defa vurdum. Burnundan ve kulağından kan geliyordu. Banyoya götürdüm. Orada hırıldıyordu. Ne yapacağımı şaşırdım. Aklım başımda değildi. Öldüğünü anlayınca yarım saat kadar ne yapacağımı düşündüm. Depodaki testere aklıma geldi ve testereyle parçalamaya karar verdim ve cesedi parçaladım. 4 çuvala katıp el arabasıyla Bağlar Mahallesi'ndeki araziye götürüp, gömdüm. Böyle bir şey olsun istemiyordum. Eşimi çok seviyordum. Bunların yaşanmasını istemezdim. Bu yaşıma kadar kimseye zarar vermedim. Çok pişmanım" diye konuştu.

'BERAATIMI TALEP EDİYORUM'

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Sayed Aghel Razavi son kez hakim karşısına çıktı. Sayed Aghel Razavi'nin tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldığı karar duruşmasında sanığın avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu. Son sözü sorulan Sayed Aghel Razavi beraatini talep etti. Razavi tercüman vasıtasıyla verdiği ifadesinde suç işleme kastı olmadığını söyledi. Razavi, "Beraatimi talep ediyorum. Eşim beni aldattı. Ben onu seviyordum, çocuklarımı çok seviyorum. Böyle olmasını istemezdim. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS 18 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti Sayed Aghel Razavi'yi dini nikahlı eşi Masoudeh Hashemi'yi kasten öldürme suçundan önce ömür boyu hapis ile cezalandırdı. Heyet daha sonra sanığın cezasını cinayeti tahrik altında işlediğine hükmederek 18 yıla düşürdü.

DHA

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