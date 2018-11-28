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Karısını öldüren 75 yaşındaki adama 17,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

BOLU'da, eşi Hüsniye Bilgi'yi (62) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Mehmet Bilgi'ye (75) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'haksız tahrik ve iyi hal' indirimi uygulanarak, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çevrildi.

Karısını öldüren 75 yaşındaki adama 17,5 yıl hapis

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, eşi Hüsniye Bilgi'yi (62) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Mehmet Bilgi'ye (75) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'haksız tahrik ve iyi hal' indirimi uygulanarak, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çevrildi.
Olay, 2017 yılının Eylül ayında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak'ta, Bilgi çiftinin yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun zamandır mal paylaşımı kavgası olan Mehmet Bilgi ile üçüncü eşi Hüsniye Bilgi, aynı konu nedeniyle tartışmaya başladı. Önceki evliliklerinden 3’er çocukları olan çiftin tartışmaları bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Bilgi, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Hüsniye Bilgi'ye art arda sapladı. 6 bıçak darbesi alan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Bilgi tutuklandı.
SON SÖZÜNDE 'BEN ONU ÇOK SEVİYORDUM' DEDİ
Hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Mehmet Bilgi, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözü sorulan Mehmet Bilgi, "Tapuda çıkan sorundan sonra böyle şeylerin olacağını bilsem rahmetliyle birlikte eve gitmezdim. Ben onu çok seviyordum. Mal paylaşımı nedeniyle her zaman tartışmalarımız oluyordu ama ben kol kırılır yen içinde kalır diyerek kimseye yansıtmıyordum. Kudurmuş bir şekilde eve geldi ve bana bıçakla saldırdı. Ben ne olduğunu anlayamadan olaylar gelişti. Çok pişmanım" diye konuştu.
HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ
Mahkeme heyeti, Mehmet Bilgi'yi 'kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'haksız tahrik ve iyi hal indirimi' uygulayarak cezayı 17 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi.

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Karısını öldüren 75 yaşındaki adama 17,5 yıl hapisKarısını öldüren 75 yaşındaki adama 17,5 yıl hapis

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