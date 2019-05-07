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Karısını öldüren 83 yaşındaki sanığa müebbet hapis verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:30 | Son Güncelleme

SARIYER'de 2018 yılında  53 yıllık eşi Esme Aksakal'ı (76)  öldüren Bilal Aksakal (83) "Eşi kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de 2018 yılında 53 yıllık eşi Esme Aksakal'ı (76) öldüren Bilal Aksakal (83) "Eşi kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada ağlayan sanık Aksakal, pişman olduğunu söyledi.

DURUŞMADA AĞLADI

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bilal Aksakal hazır bulundu. Öte yandan duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Bakanlığın avukatı, sanığa haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasını talep etti. Sanık Bilal Aksakal, ağlayarak eşinin başka erkeklerle yazıştığını iddia etti ve "Şerefim üstüne yemin ederim ben 84 yaşındayım. Yalan söylemiyorum. Verilecek karara saygılıyım. Pişmanım. Takdir mahkemenindir" dedi.

OY BİRLİĞİYLE MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Bilal Aksakal'ı "Eşi kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar oy birliğiyle alındı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çiftin resmi nikahlı evli oldukları, olay tarihinde sanığın evli olan eşi maktulü bıçaklamak suretiyle öldürdüğü belirtilmişti. İddianamede sanık Bilal Aksakal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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