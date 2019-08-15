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Karısını öldüren koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 22:33 | Son Güncelleme

Samsun’da 2 çocuk annesi karısını pompalı tüfekle öldürüp jandarmaya teslim olan şahıs çıkardığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Kovalı Mahallesi’nde dün meydana geldi.

Karısını öldüren koca tutuklandı

Samsun’da 2 çocuk annesi karısını pompalı tüfekle öldürüp jandarmaya teslim olan şahıs çıkardığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Kovalı Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ş. (32), 2 çocuk annesi eşi Emine Ş.’ye (26) evlerinde pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan genç kadın Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Emine Ş., Samsun’daki hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Eşini öldüren Murat Ş., jandarmaya teslim oldu. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Murat Ş. bugün çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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