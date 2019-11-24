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Karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 10:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde eşini öldüren koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde eşini öldüren koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Zanlının iddianamedeki ifadesinde, karısını öldürdükten sonra oğlunu arayarak eşini vurduğunu söylediği yer aldı.
Geçen temmuz ayında Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi üzerindeki bir sitede meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Filiz K. (49) ile Hamdi K. (54) çiftinin büyük kızları birkaç yıl önce evden kaçtı. Kızın kaçmasının ardından çiftin arası bozuldu. Kızıyla görüşmek isteyen Filiz K.’ye kocası Hamdi K. engel olunca, çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Hamdi K., evde bulunan pompalı tüfeğiyle karısını öldürdü. Olayın ardından Hamdi K., oğlu Burhan K.’yi arayarak, “Gel anneni öldürdüm” dedi. Zanlı cinayetin ardından tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi
Cumhuriyet savcısı, Hamdi K. ile alakalı soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet savcısı, Hamdi K. hakkında, ’eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaanın kabul edilmesiyle birlikte, sanık önümüzdeki günlerde Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

"Oğlumu arayarak eşimi vurduğumu söyledim"
Hamdi K.’nin Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde, "İstanbul’da yaşarken kızım Vildan istemediğimiz bir aileye kaçtı. Bundan sonra eşimle aramızda sıkıntılar oldu. 2016 yılında eşim ve oğlum Burhan ile birlikte İstanbul’dan Mudanya’ya geldik. Eşim, Vildan’ın evlendiği şahıs ve onun ailesiyle görüşmeye başladı. Ben de bu duruma tepki gösterdim. Eşim de bana sert tepki gösterince, aramızda tartışmalar oldu. Olaydan bir gün önce yine tartıştık. Eşim, ağır hakaretlerde bulunup, Burhan’ın evine gideceğini söyledi. Burhan’ın üzerine olan evin tapusunu kendi üzerine almak istiyordu. Sabah yine evin girişinde bulunan kamera yüzünden tartıştık ve ben tapuya gittim. Elimde bulunan vekaletname ile evi kendi üzerime alıp alamayacağımı sordum. Onların da olmayacağını söylemesi üzerine belediyeden rayiç bedelini öğrenip eve geldim. Kameranın fişini çekip eşime, ’artık rahat edebilirsin’ dedim. Eşim ağır hakaretler edip, yüzüme tükürdü. Av tüfeğini alıp, ’Yeter lan’ diyerek 3 el ateş ettim. Ardından oğlumu arayarak, eşimi vurduğumu söyleyip, emniyete giderek teslim oldum" dediği öğrenildi.

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