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Karısını öldüren kocaya iyi hal indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 19:03 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey ilçesinde tartıştığı karısını öldüren kocaya iyi hal uygulanarak müebbet hapis cezası verildi.Geçen yıl mayıs ayında Saadet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Erkan A.

Karısını öldüren kocaya iyi hal indirimi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde tartıştığı karısını öldüren kocaya iyi hal uygulanarak müebbet hapis cezası verildi.
Geçen yıl mayıs ayında Saadet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Erkan A. (41) ile eşi Gonca A. (35) arasında tartışma çıktı. Erkan A.’nın tabancayla eşinin başına ateş etmesi sonucu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Gonca A. hayatını kaybetti. Erkan A. ise tutuklandı.
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ’eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Erkan A., son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Erkan A., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan sanık, olay günü eşinin dizinin yanında oturduğunu ve elinde bulunan silahın ateş olması sonucu kazâen vurulduğunu söyleyerek, “Ben eşimi öldürecek, çocuklarımı annesiz bırakacak bir psikopat katil değilim. Beni çocuklarım hayatta tutmaktadır. Keşke böyle bir olay olmasaydı, keşke ben ölseydim. Eşimi kasten öldürmedim. Takdir mahkemenindir” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, toplanan delil ve dinlenen şahit ifadelerini göz önüne alarak, sanığa ’kasten eşi öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet verdi. Ancak duruşmadaki ’iyi halini’ göz önüne alarak cezasını müebbet hapse indirdi. Ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası vererek bunu da para cezasına çevirdi.

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