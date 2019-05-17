Karısını öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'deki evlerinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Kenan Demirdağ, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Demirdağ ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin diyecekleri sorulan müştekilerin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık Demirdağ, esasa ilişkin savunmasında, adalete güvendiğini söyledi.

Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

Mahkemeye yazılı beyanlarını içeren dilekçe sunan ve müvekkilinin olay günü eşini öldürme gibi bir kastı olmadığını kaydeden sanık avukatı, "Müvekkil olaydan önce maktul tarafından yaralanmıştır. Olaydan iki ay önce elinde iki ayrı bıçakla müvekkili yaralamış ancak müvekkil aile birliği için şikayetçi olmamıştır. Sonrasında maktul kalacak yeri olmadığı için kadın sığınma evine gitmiştir. Tüm bunlara rağmen müvekkil evliliğine sahip çıkmıştır. Olay günü müvekkil alkollüdür ve kolonyalı pamukla maktulü etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. Müvekkilim masumdur ve suçsuzdur, uzun süre tutuklu kalmıştır. Deliller yeterince incelenseydi suçsuz olduğu ortaya çıkacaktı." ifadelerini kullandı.