Karısını öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'deki evlerinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Kenan Demirdağ, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Demirdağ ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada esasa ilişkin diyecekleri sorulan müştekilerin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Sanık Demirdağ, esasa ilişkin savunmasında, adalete güvendiğini söyledi.
Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.
Mahkemeye yazılı beyanlarını içeren dilekçe sunan ve müvekkilinin olay günü eşini öldürme gibi bir kastı olmadığını kaydeden sanık avukatı, "Müvekkil olaydan önce maktul tarafından yaralanmıştır. Olaydan iki ay önce elinde iki ayrı bıçakla müvekkili yaralamış ancak müvekkil aile birliği için şikayetçi olmamıştır. Sonrasında maktul kalacak yeri olmadığı için kadın sığınma evine gitmiştir. Tüm bunlara rağmen müvekkil evliliğine sahip çıkmıştır. Olay günü müvekkil alkollüdür ve kolonyalı pamukla maktulü etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. Müvekkilim masumdur ve suçsuzdur, uzun süre tutuklu kalmıştır. Deliller yeterince incelenseydi suçsuz olduğu ortaya çıkacaktı." ifadelerini kullandı.
Davanın biteceği hatırlatılarak son sözü sorulan sanık Demirdağ, beraatini istedi.
Karar için verilen ara sonrası Mahkeme Başkanı sanık avukatına "Meşru müdafaa olmadığı aşikar, 17 darbeyle meşru müdafaa olmaz." dedikten sonra hükmü açıkladı.
Sanık Demirdağ'ı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, suçun haksız tahrik altında işlendiğini dikkate alarak cezayı 24 yıla indirdi. Heyet, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamazken, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.
- İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Alime Demirdağ'ın eşi Kenan Demirdağ ile tartıştıktan sonra memleketi Balıkesir'e gittiği, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 2 Eylül 2017'de İstanbul'a döndüğü belirtilmişti.
Kenan Demirdağ'ın otogarda karşıladığı eşiyle Bahçelievler'deki evlerine gittikleri anlatılan iddianamede, aile içi meseleler yüzünden çıkan tartışma sonucunda Kenan Demirdağ'ın eşinin, boyun ve bel arasında kalan bölgesini birden fazla kez bıçakladığı aktarılmıştı.
İddianamede, sanığın eşini bu şekilde evde bırakıp Bakırköy Adliyesi'ne giderek polis noktasına teslim olduğu ifade edilmişti.
Olayda kullanılan bıçağın biçimi, özellikleri ve hedef alınan bölgenin hayati olması, birden fazla yara oluşturması ve delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu sanığın eyleminin öldürmeye yönelik olduğu belirtilen iddianamede, Kenan Demirdağ'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.
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