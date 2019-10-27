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Karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 09:24 | Son Güncelleme

Bursa’da karısını boğarak öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Bursa’da karısını boğarak öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Ayrıca çocuklarına cinsel taciz iddiasıyla yargılanan sanık, o davadan ise beraat etti.
2017 yılı Mayıs ayında Osmangazi’ye bağlı Dereçavuş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ahmet K. (39), eşi Emine K.’yi (37) otomobille gezdikleri sırada boğazını sıkarak öldürmek istedi. Nefessiz kalan Emine K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken zanlı Ahmet K. ise gözaltına alınarak tutuklandı.
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’eşini kasten öldürmek’ suçundan hakim karşısına çıkan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ağlayarak ifade veren sanık, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "Ben araba kullanmayı bilmem, eşim Dereçavuş tarafından sürdü arabayı. Yola moloz döküldüğü için gidemedik, geri dönerken ’Geçen hafta buradan geldiğimde yoktu bu molozlar’ dedi. Ben anlamadığımı söyleyince, ’Sen anlayamazsın zaten, o kapasite yok, daha sen dün gece nerede olduğumu bile soramazsın, iki yıldır seni aldatıyorum. Ne oldu beni mi öldüreceksin? Sen tavuk bile kesemezsin’ dedi. Çocukların benden olmadığını söyleyince beynim durdu. Sonra sol kapıdan düştük, nasıl oldu anlayamadım. Eşime baktım, ses yoktu. Yüzünü yıkadım, kendine gelmedi. Kalp masajı yaptım, nefes almaya başladı, gözünü açtı, gözüyle işaret yaptı. O sırada korucular geldi, ambulans gelene kadar kalbi durdu. Onlar müdahale edince tekrar kalbi çalıştı, sonra hastanede öldü. Nasıl olduğunu anlayamadım, ben böyle bir şeye asla cesaret edemezdim, pişmanım” dedi.

Ağlayarak olay yerinde keşif yapılmasını istedi
Ağlayarak ifade veren sanık, "23 yıllık evliyim, kimse yuvasını yıkmak istemez. Olayı tasarlamadım. Allah rızası için olay yerinde keşif yapılsın. Beni oraya onlar götürdü. Üçüncü kişi oraya gelseydi beni mezara gömeceklerdi" diye konuştu.

Çocukların babası çıktı
Eşini kendisini aldattığı iddiasıyla Ahmet K.’nin talebi üzerine 4 çocuğa yapılan DNA testi mahkemede okundu. Raporda, sanığın çocukların biyolojik babası olduğu yer aldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını, iyi hal ve tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti. Mahkeme heyeti, karara bağlamak üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Çocuklarına cinsel istismarla suçlanan sanık beraat etti
Öte yandan, çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen sanık, kendisine tuzak kurulduğunu ifade ederek, beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılması talebini tekrarlarken, mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından delil yetersizliğinden sanığın cinsel istismar suçlarından beraatine karar verdi.

Karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

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