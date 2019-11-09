HABER

Karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

Denizli'de eşi Hafize Kurban'ı öldüren ve hakkında "tasarlayarak eşini kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlanan Uğur Kurban'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi - İddianameden: - "Sanığın ani gelişen bir duygu ile kasten öldürme eylemini gerçekleştirmediği, bir plan dahilinde tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme fiilini gerçekleştirdiği, maktulün vücudunu 3 ayrı noktasından bıçakla yaraladığı, özellikle boğaz kısmını bıçakla yaralayarak düşüncesini baştan beri yaralama değil kasten öldürme amacıyla gerçekleştirdiği anlaşılmıştır"

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Denizli'de eşi Hafize Kurban'ı bıçaklayarak öldüren Uğur Kurban'ın "eşini kasten tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme, eşe karşı kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Hafize Kurban'ın 18 Temmuz'da çalışmaya başladıktan sonra çiftin arasında tartışmaların başladığı, Uğur Kurban'ın eşinin cep telefonuna bir program yükleyerek WhatsApp yazışmalarını kendi telefonundan izlediği ve kaydettiği bilgisine yer verildi.

Sanığın olaydan dört gün önce eşinin boğazını sıkarak darbettiği, bunun üzerine eşinin iki çocuğuyla evini terkettiği belirtilen iddianamede, sanığın boşanma konusunu görüşme gerekçesiyle eşinin ailesinin evine geldiği ve eşini dışarı çağırdığı, sokakta konuştukları sırada Uğur Kurban'ın yanında taşıdığı bıçakla Hafize Kurban'ı boyun, göğüs ve karın bölgelerinden bıçakladığı kaydedildi.

- Kasten öldürme düşüncesi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde 5 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşen Hafize Kurban'ın boğazından kesici delici aletle yaralanmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği, göğsü ve boynundaki kesilerin de yaşamını tehlikeye sokar nitelikte olduğu ifade edilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüpheli Uğur Kurban'ın eşi olan Hafize Kurban'ı kasten öldürme düşüncesinde olduğu, bu amaçla sürekli olarak yanında bıçak taşıdığı, sanığın ani gelişen bir duygu ile kasten öldürme eylemini gerçekleştirmediği bir plan dahilinde tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme fiilini gerçekleştirdiği, maktulün vücudunu 3 ayrı noktasından bıçakla yaraladığı, özellikle maktulün boğaz kısmını bıçakla yaralayarak düşüncesini baştan beri yaralama değil kasten öldürme amacıyla gerçekleştirdiği anlaşılmıştır."

İddianamede sanık Uğur Kurban hakkında eşi kasten tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, olaydan 4 gün önce yaşanan darp nedeniyle eşi kasten yaralama suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis ve eşinin cep telefonundaki görüşmeleri izlediği ve kaydettiği gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamasıyla da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianameyi kabul eden Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihi olarak 11 Kasım 2019'u belirledi.

- Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Kurban tarafından bıçaklanan ve ağır yaralı olarak PAÜ Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan 23 yaşındaki Hafize Kurban, 5 Eylül'de hayatını kaybetmiş, eşi tutuklanmıştı.

Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı! Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı!
Uludereliler güne kitap okuyarak başlıyorUludereliler güne kitap okuyarak başlıyor
'Flordan korkma, dişleri koru''Flordan korkma, dişleri koru'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet dava Denizli iddianame kadın

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Arkadaşı sobaya tiner dökünce bu hale geldi! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Dehşeti yaşadı! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Çanakkale Ayvacık'ta 205 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı

Denizli’de uyuşturucu operasyonu! Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur, etkileri nelerdir? Neden siyanür içerek intihar ediyorlar?

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur?

Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.