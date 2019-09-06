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Karısını öldürmeye giderken yakalanıp serbest bırakılan şahıs tekrar gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 11:16 | Son Güncelleme

Konya’da kendisiyle yaşadığı tartışma sonrası iki çocuğunu alıp Aksaray’daki babasının yanına giden eşini öldürmek için gittiği Aksaray’da gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılan şahıs, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine verilen kararla Konya’da tekrar yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesinde oturan iki çocuk annesi Keziban Ç.

Konya’da kendisiyle yaşadığı tartışma sonrası iki çocuğunu alıp Aksaray’daki babasının yanına giden eşini öldürmek için gittiği Aksaray’da gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılan şahıs, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine verilen kararla Konya’da tekrar yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesinde oturan iki çocuk annesi Keziban Ç. (27), eşi Koray Ç. (29) ile tartıştıktan sonra çocuklarını yanına alıp otobüsle Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde yaşayan babasının evine gitti. Babasına eşiyle tartıştıklarını anlatan Keziban Ç., babasına yanlarında kalmak istediğini söyledi. Akşam saatlerinde işten eve gelen ve eşi ile 2 çocuğunu göremeyen Koray Ç., telefonla ulaştığı eşinin babasının evine gittiğini öğrendi. Bunun üzerine telefonda da eşi ve kayınbiraderiyle tartışan Koray Ç., eşine ve kayınbiraderine “Bekleyin geliyorum” diyerek otomobiliyle Aksaray’a hareket etti.

Anne polise giderek ihbarda bulundu
Eşi ile telefondaki tartışmasına şahit olan Koray Ç.’nin annesi Zehra Ç., oğlunun tüfeğini alıp evden çıkması üzerine karakola giderek ihbarda bulundu. Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Koray Ç.’nin aracını kent merkezi girişinde durdurdu. Koray Ç., yanında bulunan ve arkadaşı olduğu öğrenilen bir kadınla birlikte gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada pompalı tüfek, çok sayıda dolu fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alınan Koray Ç.’nin sevk edildiği savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Serbest bırakıldıktan sonra Konya’ya dönen Koray Ç.’nin serbest bırakılmasına Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Bunun üzerine şüpheli, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheli Koray Ç., Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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