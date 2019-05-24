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Karısını öldürmeye teşebbüs eden sanığa 17 yıl 11 ay ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de boşanmak istediği eşi Zülfiye Yıldız'a 9 el ateş ederek öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan Mehmet Yıldız, "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 17 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme sanığa verilen cezada iyi hal indirimi uyguladı - Sanık oğluna karşı "silahlı tehdit" suçundan da 1 yıl 8 ay ceza aldı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de boşanmak istediği eşi Zülfiye Yıldız'a 9 el ateş ederek öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan Mehmet Yıldız, "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 17 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, sanığa verilen cezada iyi hal indirimi uyguladı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yıldız, müştekiler Zülfiye Yıldız ve Cenk Yıldız ile tarafların avukatları katıldı.

Söz verilen müşteki Zülfiye Yıldız, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık Mehmet Yıldız'ın oğlu müşteki Cenk Yıldız, sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

Son sözü sorulan sanık Mehmet Yıldız da bir diyeceği olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Yıldız'ı eşi Zülfiye Yıldız'a karşı gerçekleştirdiği "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezasını 15 yıla düşürdü.

Sanık Yıldız'ı "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığa Zülfiye Yıldız'a karşı gerçekleştirdiği "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay hapsine karar verdi.

Mahkeme sanık Mehmet Yıldız'ı, oğlu Cenk Yıldız'a karşı "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Mehmet Yıldız, toplamda 19 yıl 7 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İddianamede, sanık Mehmet Yıldız hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla zincirleme tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 16 yıl 6 aydan 31 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

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