Karısını öldürüp intihar etti (1)

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) - AVCILAR'da bir kişi silahla karısını vurduktan sonra intihar etti.
Olay Yeşilkent Mahallesi, 71. sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Saluğu (34), 2 yıl önce evlendiği Bahar Saluğu (32) ile henüz bilinmeyen nedenye tartışmaya başladı.
Tartışma kavga dönüşünce Erdal Saluğu karısını silahla vurdu, ardından intihar etti. Bahar Saluğu'nun kardeşi eve gelince korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Çiftin yakınları bina önünde sinir krizi geçirdi.
Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!
Sırbistan'dan Türkiye'ye destek!
Avcılar'da vahşet!
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
Okuyucu Yorumları 0 yorum