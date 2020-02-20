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Karısını satırla öldürdü, dudağını, burnunu ve kulağını kesti bir de tahrik indirimi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 11:46 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de eşi İkram Doğan’ın (57) kafasına satır ile vurarak öldürdüğü, daha sonra ise dudağını, dilini, kulağını ve burnunu kestiği gerekçesiyle yargılanan Adil Doğan’ın (67) davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın 24 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Karara kadın üye hakim ise muhalefet şerhi koydu.

Karısını satırla öldürdü, dudağını, burnunu ve kulağını kesti bir de tahrik indirimi aldı

Küçükçekmece’de 3 Ekim 2018’de eşi İkram Doğan’ı önce kafasına satırla vurarak öldürdüğü, daha sonra ise meyve bıçağı ile dilini, dudağını, burnunu ve kulağını kestiği gerekçesiyle yargılanan Adil Doğan’ın davasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Adil Doğan ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Adil Doğan’ın avukatı Şerif Öztürk, müvekkili hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ederek “Müvekkil cezaevinde kalabilecek durumda değildir. Cezaevinde ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Adli kontrolle de olsa tahliyesini istiyoruz” şeklinde savunma yaptı.

"O ADAMI NEREDE GÖRSEM BULUP ÖLDÜRÜRÜM"

Sanık Adil Doğan ise kasten bu suçu işlemediğini söyleyerek “Kasten bu suçu yapacak olsam bir dere kenarına götürüp yapardım. Kendisini aldatmasına rağmen 3 kez affettim. Olay günü sabah bıçağı aldı. Kadın durmadı beni öldürmeye çalıştı. Çocuklarım bana çok kötü hareketlerini söyledi. O adamı nerede görsem bulup öldürürüm” dedi.

SANIK TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Karısının olay günü kendisine bıçak ile saldırdığını iddia eden sanık Doğan “Elimde yastık vardı. Yastık en az 10 yerinden delindi. Ben iftira atmıyorum. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum” dedi.
Sanığın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti,
Adil Doğan’ın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini aktaran mahkeme cezayı 24 yıla düşürdü.

TAHRİK İNDİRİMİ KARARINA KADIN HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim Ayşe Betül Gökçek, maktulün aldatma iddiasının sanık ve tanıklar tarafından beyan edildiğini söyleyerek, sanığın bu durumu kabul ettiğini ve maktul ile tekrar aynı evde yaşadığını açıkladı. Olay günü sanık ile maktulün başka bir nedenle tartıştığını da söyleyen üye hakim, sanığın maktulü öldürdüğünü belirterek, sanık hakkında haksız tahrik oluşturan bir durum olmadığını ifade etti. Üye hakim bu nedenle verilen karara muhalefet şerhi koydu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece’de 3 Ekim 2018’de Adil Doğan, eşi İkram Doğan’ın önce satırla kafasına vurarak ölmesine neden olmuştu. Sanık Doğan ardından karısının meyve bıçağı ile dilini, dudağını, kulağını ve burnunu keserek polisi aramış ve eşini öldürdüğünü söylemişti. Sanık Doğan Tekirdağ’da 42 mermi ile yakalanmıştı. Adil Doğan eşinin kendisini köylüsü Metin Sami ile aldattığını iddia ederek olay gününü anlatmıştı. Doğan “Keseri koltuğun üzerinde fark ettim. O sinirle keseri aldığım gibi yerde boğuşurken kafasına indirdim. Kafasının ön yüzüne de arka yüzüne de vurdum. Öldüğünü anladım. Akşamdan kalan meyve yediğimiz tabağı gördüm. Oradaki bıçağı alarak beni şimdiye kadar rezil ettiği ve arkamdan konuşulmasına sebep olduğu için kulaklarını, burnunu ve dudağını kestim” demişti. Tutuklanan Adil Doğan hakkında ‘eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Öte yandan sanık ve maktulün müşterek çocukları annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmamıştı.

(İHA)

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