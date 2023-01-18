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Karısını sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü! Eşini otel odasında yarı çıplak yakaladı

18.01.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde ismi açıklanmayan bir adam eşinin uzun saatler sosyal medyada zaman geçirmesinden sonra kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etmeye karar verdi. Eşinin kendisinden habersiz bir şekilde yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulamasında çıplak fotoğraf ile videolarını sattığını fark eden adam karısını bir otel odasında yarı çıplak bir şekilde yakaladı.

Karısını sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü! Eşini otel odasında yarı çıplak yakaladı

Amerika Birleşik Devletleri’nde eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir adam onu takip etmeye karar verdi. Eşinin OnlyFans hesabı olduğunu fark eden adam önce kimliğini gizleyerek karısının hesabına abone oldu. Ardından ise eşiyle farklı bir kimlikle otel odasında buluşmak için sözleşti.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

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Hiçbir şeyden haberi olmayan eşiyle otel odasında buluşan adam kapıyı açtığında ise karısını yarı çıplak bir şekilde yatağa uzanmış halde buldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden eşini karşısında gören kadın elindeki pembe bornozla yüzünü gizlemeye çalıştı.

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Kocasını bir anda karşısında gören kadın evlerinin iptoke parasını ödemek için OnlyFans hesabı açtığını söyleyerek kendisini açıklamaya çalıştı. Görüntülerde aldatıldığını öğrenen adam ise, “İpotek olması umrumda değil. Mazeretlerini kabul etmiyorum. Açıklanacak bir şey yok” diyerek duruma tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans Aldatma

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