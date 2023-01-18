Karısını sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü! Eşini otel odasında yarı çıplak yakaladı

Amerika Birleşik Devletleri’nde eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir adam onu takip etmeye karar verdi. Eşinin OnlyFans hesabı olduğunu fark eden adam önce kimliğini gizleyerek karısının hesabına abone oldu. Ardından ise eşiyle farklı bir kimlikle otel odasında buluşmak için sözleşti.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Hiçbir şeyden haberi olmayan eşiyle otel odasında buluşan adam kapıyı açtığında ise karısını yarı çıplak bir şekilde yatağa uzanmış halde buldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden eşini karşısında gören kadın elindeki pembe bornozla yüzünü gizlemeye çalıştı.

Kocasını bir anda karşısında gören kadın evlerinin iptoke parasını ödemek için OnlyFans hesabı açtığını söyleyerek kendisini açıklamaya çalıştı. Görüntülerde aldatıldığını öğrenen adam ise, “İpotek olması umrumda değil. Mazeretlerini kabul etmiyorum. Açıklanacak bir şey yok” diyerek duruma tepki gösterdi.