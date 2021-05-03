Karısını taciz eden adam randevu verdi, buluşma noktasında dehşet saçtı

Kokrunç olay, akşam 19.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde meydana geldi.

MESAJLA TACİZ EDİYORDU

Edinilen bilgiye göre, Cuma G.,(43) isimli şahıs; Y.K.’nin eşi B.K.’yı mesajla taciz etmeye başladı. B.K, durumu eşine söylerken Y.K., Cuma G.’yi arayarak buluşmak istedi. B.K., buluşma yerine giden Cuma G. ve Y.K., tartışmaya başladı.

ÖFEKLİ KOCA DEHŞET SAÇTI

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken, Y.K., yanında getirdiği bıçakla Cuma G.,’yi 10 yerinden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı Cuma G.,’yi ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan Y.K.’ı bulmak için çalışma başlattı.

"KAÇTIĞINI GÖRDÜM"

Sesleri duyan Ramazan E., “İftar vakti yemeğimizi yiyorduk. Sesleri duyduk pencereden baktığımda bir kaç kişinin birini bıçakladıktan sonra kaçtığını gördüm” dedi.

Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.

(İHA)

