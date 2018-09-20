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Karısını tehdit eden kişiye "patates bağışı" cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

Arjantin'de karısını silahla tehdit eden adam 1,5 yıl boyunca bir aş evine aylık 50 kilogram patates bağışı yapma şartıyla tahliye edildi

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de bir mahkeme, karısının başına silah dayayıp öldürmekle tehdit eden kişiyi 1,5 yıl boyunca bir aş evine aylık 50 kilogram patates bağışlaması karşılığında tahliye etti.

La Manana de Neuquen gazetesinde çıkan habere göre, Arjantin'in Neuquen eyaletinde taksici olan bir kişi yaklaşık iki ay önce eşinin başına silah dayayıp, öldürmekle tehdit edip, evinden kovdu. Eşinin polise şikayette bulunmasının ardından taksici hakkında soruşturma başlatıldı.

Taksicinin evinde yapılan aramada eşini tehdit ettiği silahı izinsiz bulundurduğu ortaya çıktı. Taksiciye ateşli silahla ölüm tehdidi ve izinsiz silah taşıma suçlarından dava açıldı.

Ancak taksicinin yargılama süreci başlamadan Yargıç Mara Suste, davalı tarafın ve savcının da onayıyla taksicinin şartlı tahliyesini öngören bir teklifte bulundu. Teklifte, taksicinin Neuquen eyaletinin başkenti Neuquen şehrinde bir aş evine 1,5 yıl boyunca her ay 50 kilogram patates satın alması istendi. Tarafların teklifi kabul etmesiyle taksici şartlı tahliye edildi.

Taksicinin 1,5 yıllık patates masrafının yaklaşık 10 bin 800 peso (1700 Türk lirası) olması bekleniyor.

Taksiciye izinsiz silah bulundurmak suçundan ise 1000 Arjantin pesosu (161 Türk lirası) ceza verildi.

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Arjantin kadına yönelik şiddet patates bağışı cezası

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