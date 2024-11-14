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  4. Baltalı vahşet! Karısını vahşice katletti ardından polise gidip yaptıklarını tek tek anlattı...

Baltalı vahşet! Karısını vahşice katletti ardından polise gidip yaptıklarını tek tek anlattı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.11.2024 18:21
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Kırıkkale'de bir şahıs sabah saatlerinde polis merkezine gitti, kendini ihbar etti. İhbar ettiği olay ise eşinin kafasına baltayla vurarak öldürmesi oldu. Polis ekipleri eve gittiğinde yerde cansız yatan kadını buldu. Zanlı şahsın işlemleri sürüyor.

Baltalı vahşet! Karısını vahşice katletti ardından polise gidip yaptıklarını tek tek anlattı...

Türkiye'yi derinden sarsan kadın cinayetleri haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez tüyler ürperten olayın merkezi Kırıkkale. Olay, dün gece saatlerinde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi.

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BALTAYLA VURUP...

Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne giden Recep Çetin, eşini öldürdüğünü ve cesedinin de evde olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan Aysel Çetin'in başına aldığı balta darbesiyle öldüğünü belirledi.

GÖZALTINDA

Aysel Çetin'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltındaki Recep Çetin’in işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti balta eşi
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