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  4. Karısını vahşice öldürüp, intihar girişiminde bulunmuştu! Katilden 'Konuşma yetimi kaybettim' gerekçesi

Karısını vahşice öldürüp, intihar girişiminde bulunmuştu! Katilden 'Konuşma yetimi kaybettim' gerekçesi

14.09.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 2021 yılında markette gördüğü eşini av tüfeğiyle öldüren kendini de çenesinden vuran sanık çenesi zarar gördüğü için ifadesini yazılı verdi. Sanık Yılmaz, intihar girişimi sırasında çenesinden vurulduğu için konuşma yetisini kaybettiğini belirtti. Duruşmaya katılan çocuklar ise babalarından şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Karısını vahşice öldürüp, intihar girişiminde bulunmuştu! Katilden 'Konuşma yetimi kaybettim' gerekçesi

Olay, 8 Ekim 2021'de Antalya'nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Yahya Yılmaz, eşi Gönül Yılmaz'ın bulunduğu markete gitti. Eşiyle tartışan Yılmaz, yanında getirdiği av tüfeğiyle market içinde ona ateş etti, ardından silahı çenesine dayayıp ateşledi. Yaralı Yahya Yılmaz, marketten emekleyerek çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Gönül Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gönül Yılmaz'ın cenazesi Akseki ilçesinde toprağa verildi. Yahya Yılmaz ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

MARKETTE KATLETTİ

Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Yahya Yılmaz, eşi Gönül Yılmaz'ın bulunduğu markete gitti. Eşiyle tartışan Yılmaz, yanında getirdiği av tüfeğiyle market içinde ona ateş etti, ardından silahı çenesine dayayıp ateşledi. Yaralı Yahya Yılmaz, marketten emekleyerek çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Gönül Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gönül Yılmaz'ın cenazesi Akseki ilçesinde toprağa verildi. Yahya Yılmaz ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın bugün görülen duruşmasına Yahya Yılmaz tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, oğlu ve kızı ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcılık mütalaasında Yahya Yılmaz'ın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan nitelikli halden ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

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ÇOCUKLAR BABALARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Sanık Yahya Yılmaz duruşmada yazılı olarak ifade verdi. Eşi Gönül Yılmaz'ı vurduktan sonra av tüfeğini çenesine dayayarak intihar girişiminde bulunduğu için konuşma yetisine sahip olmadığını belirten Yılmaz, bir sonraki celseye kadar konuşma yetisini kazanacağını bildirerek, duruşmanın ertelenmesini talep etti. Duruşmaya katılan çocuklar ise babalarından şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, 11 Kasım'a ertelenen duruşmaya tutuklu Yahya Yılmaz'ın hazır edilmesini istedi.

(DHA)


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