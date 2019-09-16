KARISINI VE KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLAYIP KENDİNİ POLİSE İHBAR ETTİ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı eşi ile kayınvalidesini bıçakladı. Zanlı evinin yanındaki markete giderek marketçiden aldığı telefonla polisi aradı. Kendini ihbar eden zanlı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Olay dün sabah saat 07.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi 1452 Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre; Güllü G. ile Abdulkafur G. çifti henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya kendileri ile birlikte kalan Güllü G.'nin annesi Fikriye Ş. de katılınca Abdulkafur G. mutfaktan aldığı bıçakla önce karısı Güllü G.'yi 10 yerinden bıçakladı. Ardından aynı bıçakla kayınvalidesi Fikriye Ş.'yi de yaralayan Abdulkafur G. evden çıktı. Evinin karşısındaki markete giden zanlı orada marketçiden telefonu istedi. Zanlı marketçiden aldığı telefonla 155 polis imdat hattını arayarak karısını ve kayınvalidesini öldürdüğünü, teslim olmak istediğini söyledi.

KADIN YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Abdulkafur G.'nin marketteki konuşmasına şahit olan komşuları evine koştu. Bu arada vücudunun çeşitli yerlerine ve boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Güllü G. yerde yatarken annesi can havliyle pencereyi açarak kanlı ellerini gösterip yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kadın olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Güllü G., Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Fikriye Ş.'nin de tedavisi sürüyor.