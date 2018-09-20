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Karısını ve kızını pilates topuyla öldürdü

20.09.2018 11:03 | Son Güncelleme

Hong Kong'da karısını ve 16 yaşındaki kızını, pilates topuna doldurduğu karbonmonoksit gazıyla öldürmekten suçlu bulunan bir anestezi uzmanı doçent doktor, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Karısını ve kızını pilates topuyla öldürdü

53 yaşındaki Malezyalı Khaw Kim-sun'un bu topu, karısının arabasına yerleştirdiği belirtiliyor.

Kim karısı ve Wong Siew-fing ve kızı Lily'nin cesetleri 2015'te yol kenarında kapıları kilitli, Mini Cooper model bir araçta bulunmuştu. İnmiş olarak bulunan pilates topunun arabanın bagajına gizlendiği açıklanmıştı.

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'Öğrencisiyle ilişkisi vardı'

Savcılık, Hong Kong Çin Üniversitesi'nde görevli Khaw'un bir öğrencisiyle ilişkisi olduğunu ve karısını ortadan kaldırmak için böyle bir plan yaptığını öne sürmüştü.

RTHK Televizyonu'na göre, Khaw duruşmada karar okunurken başını sallayıp, salondaki diğer üç çocuğuna baktı. Çocuklardan birinin gözyaşlarına boğulduğu belirtildi.

Mahkeme kayıtlarına göre Khaw cinayetten önce iş arkadaşlarına gazı tavşanlar üzerinde denemek istediğini söyledi. Sanık daha sonra polise bu gazı evdeki sıçanları öldürmek için kullanacağını anlattı.

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