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Karısını vurup kaçtı, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı

22.04.2022 06:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay gece saatlerinden Konya'da yaşandı. Tartıştığı eşini tabancayla başından vurarak yaralayan adam, otomobiliyle kaçtı. Polis ekiplerini fark eden şüpheli, kaçtığı sırada başka bir araca çarparak durdu ve yakalanacağını anlayınca, silahla kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Karısını vurup kaçtı, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı

Dehşete düşüren olay, gece saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hasandedemescid Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin E., eşi Hatice E. ile birlikte 70 AAZ 315 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Tahsin E., yanında bulunan tabancayla eşinin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı kadın çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Tahsin E. olay yerinden kaçtı.

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YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİ KAFASINA ATEŞ ETTİ

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Şüpheli kocanın aracı ile Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli Adana Çevre Yolu Caddesi istikametine oradan Antalya Çevre Yolu Caddesine geçerek kaçmaya devam etti. Şüphelinin aracı daha sonra merkez Meram ilçesi Kaş Caddesinden kaçarken, cadde ile Karatepe Sokağın kesiştiği kavşakta B.A. idaresindeki 06 SB 244 plakalı otomobile çarparak durdu. Yakalanacağını anlayan şüpheli Tahsin E., yanında bulunan tabancayla kafasına ateş etti. Araç içerisinde ağır yaralanan Tahsin E. olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya silahlı saldırı
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