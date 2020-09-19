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Karısını yasak aşkıyla basıp bıçaklayan adam:

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Bursa’da kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini ve dostunu evde yakalayıp bıçakla ve darp sonucu yaralayan öfkeli adam adliyeye sevk edildi.

Bursa’da kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini ve dostunu evde yakalayıp bıçakla ve darp sonucu yaralayan öfkeli adam adliyeye sevk edildi. Karısını bıçaklayan 49 yaşındaki Reşat Ç. "İstanbul Sözleşmesi var ya ondan yaptım. 3 kere aldatıldım. Evin içinde yakaladım. Kapıyı çaldığım için hakkımda uzaklaştırma kararı alınmış. Ben yandım bşakası yanmasın" dedi.
Bursa’da eşinin 2 gün önce kendisi için evden uzaklaşma kararı aldırdığı adam, eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu. Evde eşini başka bir erkekle bulan adam eşini bıçakla yaralayıp dostunu ise darp etti. Öfkeli adam elindeki bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı. .
Darp ve intihara teşebbüs olayı, dün akşam 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. 49 yaşındaki Reşat Ç. için 2 gün önce eşi Işıl Ç.’nin (38) şikayetiyle uzaklaştırma kararı verildi.
Ancak Reşat Ç. eşinin kendisini aldattığı düşüncesiyle Kocaçınar sokak üzerindeki evine geldi. Reşat Ç. içeri girdiğinde gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Eşi Işıl Ç. ile O.S. (42) isimli kişiyi evde gören Reşat Ç. çılgına döndü. Eşinin başını aynaya vurup darp eden bıçaklayan, O. S.’yi de feci şekilde döven Reşat Ç. daha sonra bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı.
Reşat Ç. polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Işıl Ç. tedavisi için Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken O.S. ve Reşat Ç. gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi’ne götürüldü.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Reşat Ç. "İstanbul Sözleşmesi var ya ondan yaptım. 3 kere aldatıldım. Bu üçüncü. Evin içinde yakaladım. Kapıyı çaldığım için uzaklaştırma kararı alınmış. Boşanma aşamasındaydık. Bundan sonra kanun ne dediyse onu yapacağım. Ben yandım kimse yanmasın" ded

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