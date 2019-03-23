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Karısını zincirle boğarak öldüren hırdavatçı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde, iş yerine gelen boşanma aşamasında olduğu karısı Zeynep Öztürk’ü zincirle boğarak öldüren hırdavatçı Ercan Öztürk adliyeye sevk edildi.Efeler 2.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, iş yerine gelen boşanma aşamasında olduğu karısı Zeynep Öztürk’ü zincirle boğarak öldüren hırdavatçı Ercan Öztürk adliyeye sevk edildi.
Efeler 2. Sanayi Sitesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; kendisinin üzerine kayıtlı olan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ercan Öztürk’ün (51) işlettiği hırdavatçı dükkanına gelen Zeynep Öztürk (45), henüz bilinmeyen bir nedenle kocasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kocasının zincirle boğduğu Zeynep Öztürk olay yerine hayatını kaybederken, cinayet zanlısı koca ise kendini ihbar ettikten sonra kepenklerini kapattığı iş yerine gelen polislere teslim oldu.
Teslim olduğu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine suçunu itiraf eden hırdavatçı Ercan Öztürk, cinayet bürodaki sorgusunun ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Öztürk, adliye girişinde gazetecilerin "cinayeti neden işlediği" sorularını cevapsız bıraktı.

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