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Karısının aldattığını öğrendi, boşanınca davul zurna ile kutladı

19.07.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’in Avanos ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Adnan Söküt yaklaşık 2 yıl süren boşanma davasının ardından boşanmasını davul zurna çaldırarak kutladı.

Karısının aldattığını öğrendi, boşanınca davul zurna ile kutladı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde yaşayan Adnan Söküt 14 yıllık eşi G.Söküt’ün kendisini aldattığını öğrenmesinin ardından boşanma davası açtı. Yaklaşık 2 yıl süren boşanma davasının 16 Temmuz Cuma günü sonlanmasının ardından çift boşandı. Eşinden boşanmanın sevinciyle 38 yaşındaki Adnan Söküt, eşi ve ailenin yaşamış olduğu Uçhisar beldesinin meydanında davul ve zurna çaldırdı.

Söküt, “Evlilik birliğine ihanet eden eşimin türlü iftiralar ile tarafıma açtığı boşanma davasında haklı çıkmanın verdiği onur ve gururla Uçhisar meydanında beni aşağılayıp kovalayan kayınpederime ve kaynanama inat bu davul zurnayı çaldırdım. Ben eşimden iki kere ihanet, iki kere taciz olayı, bir çek senet olayı yaşadım. Ayrıca yıllardır baktığım çocuğumun başkasından olduğunu DNA testi sonucu ispatladım. Bu süreçte yanımda olan avukatıma, adaletten ayrılmamamı sağlayan adalet sağlayıcılarına teşekkür ederim. Benim boşanma davam pandemi ve çeşitli nedenlerden dolayı 2 yıl sürdü. Bundan sonra yeni bir hayata başladım. Adaletten yana olduğum için çok mutluyum. Çünkü benim ciğerimi çok yaktılar. Bana evlat acısı çektirdiler. Hiçbir sebep yokken geçen yıl Kurban Bayramı’nda türlü iftiralar atarak jandarmaya yakalatmışlardı” dedi.

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SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

13 yıllık eşinden ihanet sonrası ayrılan 38 yaşındaki Adnan Söküt boşanma sevinci için çaldırmış olduğu davul zurna gösterisini ise sosyal medya hesabından yayınlaması dikkatlerden kaçmadı

(İHA)

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Nevşehir
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