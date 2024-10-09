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Karısının başına merdane ile vurup, iple boğmuştu! İfadesi ve internet aramaları kan dondurdu

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
09.10.2024 12:03
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Bursa'da bir şahıs karsının başına merdane ile vurmuş ve sonrasında karısını iple boğmuştu. Cinayeti işleyen sanığının yargılanmasına başlandı. Mahkemede olay gününü anlatan sanık "Mutfaktaki örtüyü ip şeklinde boğazına sararak sevgimi haykırdım" dedi. Ayrıca sanığın internette yaptığı arama ise kan dondurdu. Sanık, 'iple insan boğmanın ne kadar sürede gerçekleştiğine' dair araştırma yapmış.

Karısının başına merdane ile vurup, iple boğmuştu! İfadesi ve internet aramaları kan dondurdu

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi 2. Emrah Sokağı'ndaki eve 19 Ocak'ta ihbar üzerine giden polis ekipleri, Seher K.'yi (42) mutfakta hareketsiz bulmuştu. Ekipler, Seher K'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

TUTUKLU SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Maktulün eşi Turgay K'nin, baldızına ablasını öldürebileceğine dair mesaj gönderdiği tespit edilerek, olay yerinden kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs tutuklanmıştı. Turgay K.'nin (47) müebbet hapsi istenirken, sanığın yargılanmasına başlandı.

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SAVUNMASINA OĞULLARINDAN ÖZÜR DİLEYEREK BAŞLADI

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Turgay K. (47), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, sanık ve maktul Seher K'nin oğulları Hüseyin ve Hürcan K. ile sanık avukatı katıldı.

Savunmasına oğullarından özür dileyerek başlayan sanık, olaydan önce eşinin iş yerinde bir erkekle fotoğraf çektirdiğini telefonunda gördüğünü ve bunun üzerine tartıştıklarını, bir süre evli olan büyük oğlu Hüseyin K'nin yanında kalan eşinin eve geri döndüğünü öne sürdü.

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EŞİNİN, "EVLİLİĞİMİZ SADECE KAĞIT ÜZERİNDEN İBARET" DEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Eşinin, "Evliliğimiz sadece kağıt üzerinden ibaret." dediğini ve kendisini görmezden geldiğini iddia eden Turgay K, olay günü ise oğlu Hürcan K. işe gittikten sonra tartışmaya başladıklarını dile getirdi.

"MUTFAKTAKİ ÖRTÜYÜ İP ŞEKLİNDE BOĞAZINA SARARAK SEVGİMİ HAYKIRDIM"

Sabah saatlerinde fare zehri ve çamaşır suyu içtiğini, tartışma sırasında eşinin kendisine ağır sözler söylediğini iddia eden Turgay K, "Dolabın üzerindeki merdaneyi aldı. Hamle yapıp almaya çalıştım. Tokat attım, bu sırada eşim yere düştü. Mutfaktaki örtüyü ip şeklinde boğazına sararak sevgimi haykırdım." dedi. Sanık, eşinin hareketsiz kaldığını görünce evden çıktığını anlattı.

İNTERNET ARAMASI KAN DONDURDU

Mahkeme başkanının, olaydan önce internette "iple insan boğmanın ne kadar sürede gerçekleştiğine" dair araştırma yaptığının belirlendiğini sorması üzerine Turgay K, sosyal medyada karşısına çıktığı için açıp içeriği okuduğunu ileri sürdü. Olay öncesi yaşananları hakkında bilgi veren Hüseyin ve Hürcan K. kardeşler ise babalarından şikayetçi olduklarını ifade etti. Sanığın tutukluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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internet Bursa ifade
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