Karısının boğazını keserek öldüren koca 11 Kasımda hakim karşısına çıkıyor

Denizli’de sokak ortasında boşanmak istediği karısı Hafize Kurban’ın boğazını kesip bıçaklayarak öldüren Uğur Kurban’ın, tasarlayarak eşi kasten öldürme, eşe karşı kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olay geçtiğimiz 27 Ağustos ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi. Hafize Kurban (23) eşi Uğur Kurban ile bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. Uğur Kurban o gün eşi ile konuşma için evlerine gitti. Sokak ta Hafize Kurban ile konuşmaya başlayan Uğur Kurban yanında getirdiği bıçak ile eşini boğazı, göğsü ve karın boşluğundan bıçaklayarak kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesini kazanamayarak hayatını kaybetti. Ardından Uğur Kurban polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur Kurban hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme, eşe karşı kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava başladı.