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Karısının boğazını satırla kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de  tartıştığı karısının boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen kişi yakalandı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de tartıştığı karısının boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen kişi yakalandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Atatürk Mahallesi'ndeki evinde İkram D'nin boğazı satırla kesilerek öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında aranan eşi Adil D. (68) Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan Adil D., emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin, karısı İkram D'yi öldürdükten sonra Tekirdağ'a kaçtığı öğrenildi.

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