Karısının doğum yapmasını eskortlarla kutladı, gece kan gölüne döndü!

Yargıç, duruşma gününü beklerken zaten sekiz ay hapis yatmış olan Konstantin Zaytsev'in salıverilmesine karar verdi.

Mahkeme kararı ise, 22 yaşındaki Snezhana Chepsorakova'nın iş adamı ile birlikte silahla oynarken yanlışlıkla vurulup öldüğü doğrultusunda oldu.

Konstantin Zaytsev, para konusunda tartışma çıkınca evdeki üç eskorttan biri olan 22 yaşındaki Snezhana Chepsorakova'yı tabanca ile vurdu.

İki erkek arkadaşını eve davet eden iş adamı, üç tane de eskort çağırdı. Adamların eğlencesi, kadınlara ödeme yapacakları sırada dehşet gecesine dönüştü.

Elena Postnova, olayla ilgili açıklamada bulunmadı ancak yakın zamanda sosyal medyada kocasıyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda Elena ve Konstantin'in iki yaşındaki çocuklarıyla birlikte plajda tatil yaptıkları görülüyor.

Bu durum, 25 yaşındaki kadının, kocası Konstantin'i affetmiş olduğu şeklinde yorumlandı.

Chepsorakova'nın öldüğünde üç yaşındaki bir kızı vardı. Duruşmada, Zaytsev'in tabancasını yatak odasından salona getirdiği, Chepsorakova'nın da silahla oynarken yere düşürdüğü ve silahın patladığı kayıtlara geçti.

Olay Rusya'da büyük yankı uyandırırken, bir adamın, kadın cinayetinden ceza almadan bu şekilde kurtulabilmesi "korkunç" olarak tanımlandı.

Olayla ilgili paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcılarından bazıları ise tüm bu olanlardan sonra kocasını terk etmeyen Elena'yı eleştirdi.

