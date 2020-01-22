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  4. Karısının doğum yapmasını eskortlarla kutladı, gece kan gölüne döndü!

Karısının doğum yapmasını eskortlarla kutladı, gece kan gölüne döndü!

İLGİNÇ HABERLER  | 22.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

25 yaşındaki Elena Postnova, doğum yapmak üzere hastanedeyken kocası eve davet ettiği iş arkadaşları ve üç eskortla alem yaptı. Ancak bu 'kutlama' gecesinin ilerleyen saatlerde bir 'dehşet' gecesine döneceğini kimse tahmin edememişti.

Karısının doğum yapmasını eskortlarla kutladı, gece kan gölüne döndü!

33 yaşındaki Konstantin Zaytsev, karısının doğum yapmasını arkadaşlarıyla ve eskortlarla parti düzenleyerek kutlamak istedi.

İki erkek arkadaşını eve davet eden iş adamı, üç tane de eskort çağırdı. Adamların eğlencesi, kadınlara ödeme yapacakları sırada dehşet gecesine dönüştü.

Konstantin Zaytsev, para konusunda tartışma çıkınca evdeki üç eskorttan biri olan 22 yaşındaki Snezhana Chepsorakova'yı tabanca ile vurdu.

Konstantin Zaytsev, önce cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Adam yargılanacağı günü beklerken sekiz ay hapis yattı.

Duruşma günü geldiğinde ise adama yöneltilen cinayet suçlaması, yerini ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet verme suçlamasına bıraktı.

Konstantin, kadını aralarında çıkan tartışma sonucunda kasten öldürdüğünü reddetti.

Mahkeme kararı ise, 22 yaşındaki Snezhana Chepsorakova'nın iş adamı ile birlikte silahla oynarken yanlışlıkla vurulup öldüğü doğrultusunda oldu.

Yargıç, duruşma gününü beklerken zaten sekiz ay hapis yatmış olan Konstantin Zaytsev'in salıverilmesine karar verdi.

Elena Postnova, olayla ilgili açıklamada bulunmadı ancak yakın zamanda sosyal medyada kocasıyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda Elena ve Konstantin'in iki yaşındaki çocuklarıyla birlikte plajda tatil yaptıkları görülüyor.

Bu durum, 25 yaşındaki kadının, kocası Konstantin'i affetmiş olduğu şeklinde yorumlandı.

Chepsorakova'nın öldüğünde üç yaşındaki bir kızı vardı. Duruşmada, Zaytsev'in tabancasını yatak odasından salona getirdiği, Chepsorakova'nın da silahla oynarken yere düşürdüğü ve silahın patladığı kayıtlara geçti.

Olay Rusya'da büyük yankı uyandırırken, bir adamın, kadın cinayetinden ceza almadan bu şekilde kurtulabilmesi "korkunç" olarak tanımlandı.

Olayla ilgili paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcılarından bazıları ise tüm bu olanlardan sonra kocasını terk etmeyen Elena'yı eleştirdi.

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