HABER

Karısının eve erkek aldığını kameradan görüp ihbar etti! 'Onu Antalya'ya rezil edeceğim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

Antalya'da öğretmen H.S., karısı M.S.'nin, yerleştirdiği kameradan eve bir erkek aldığını gördüğü iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Evde M.S. dışında kimse olmadığını tespit eden polis, kadını ifadesine başvurmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Karısının eve erkek aldığını kameradan görüp ihbar etti! 'Onu Antalya'ya rezil edeceğim'

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Korkuteli ilçesinde öğretmen H.S., bir çocuk annesi eşi M.S.'nin kendisini bir başka erkekle aldattığını, bunu da eve yerleştirdiği kameralardan gördüğünü belirterek, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, evde M.S. dışında kimse olmadığını tespit etti.

esinin-eve-erkek-aldigini-kameradan-gorup-polise-ihbarda-bulundu_5940_dhaphoto1

Olayı duyan M.S.'nin annesi eve gelerek, damadına tepki gösterdi. Polise, "Benim kızım öyle biri değil" diyen anne, "Bir ay önce 'Ayrılalım' diyordu. Kızım da arada çocuk olduğu için istemiyordu. Ben onu Antalya'ya rezil edeceğim" sözleriyle tepki gösterdi.

Polis, M.S.'yi ifadesine başvurmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. M.S.'nin ifadesinde, K.A. adlı kişiyi eve aldığını söylediği belirtildi.

DHA

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü, hastane boşaltılıyorEyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü, hastane boşaltılıyor
Yenice'de okullar yarın da tatil edildiYenice'de okullar yarın da tatil edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Muratpaşa aldatma

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Yarkadaş: Eren Erdem'in babası, cezaevi önündeki konuşmadan sonra işten çıkarıldı

Sert tepki göstermişti! İşten çıkarıldı

Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan için istenen ceza belli oldu

Balyoz davası savcısı için istenen ceza belli oldu!

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü

İstanbul'daki hastane boşaltılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an olabilir! Fırat'ın doğusuna operasyon geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an olabilir!

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Yazışmalar ortaya çıktı: Mini etek giy, o ölçüde mükafatı olur

Yazışmalar ortaya çıktı: Mini etek giy, o ölçüde mükafatı olur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.