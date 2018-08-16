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Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:39 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lunaparkta bindiği çarpışan arabada cüzdanını düşüren gurbetçi vatandaşın cüzdanının bir başka kişi tarafından çalınması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsıza çağrıda bulunan gurbetçi, en azından kimliği ve ehliyetini kendisine ulaştırmasını istedi.

Almanya’dan eşi ve kızıyla birlikte Manavgat’a tatile gelen gurbetçi Hacı İbrahim Göksu, Herford Caddesi’ndeki lunaparkta çarpışan arabaya bindi. İndiğinde cüzdanının olmadığını gören Hacı İbrahim Göksu, tüm aramalarına rağmen sonuç alamayınca durumu lunapark görevlilerine anlattı.

Lunaparkın güvenlik kameralarında Göksu’nun bindiği çarpışan arabada cüzdanını düşürdüğü, kendisinden sonra çarpışan arabaya binen bir kişinin cüzdanı yanındaki eşine bile fark ettirmeden önce ayaklarının arasına ardından da cebine koyduğu görüldü. Cüzdanı alan kişi kısa sürede lunaparktan ayrıldı.

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EURO, LİRA VE KİMLİĞİ DE GİTTİ

Polis merkezine giderek şikayetçi olan Hacı İbrahim Göksu, cüzdanında 110 euro ve 400 lira bulunduğunu, en önemlisinin ise kimliği ve sürücü belgesinin olduğunu dile getirdi.

Pazartesi günü Almanya’ya dönmesi gerektiğini belirten Göksu, "Ehliyetim ve kimliğim çok önemli. Türkiye’de ve Almanya’da sorun çıkmayabilir. Ne var ki yol üzerinde Bulgaristan'da sorun çıkarabilir. Ben cüzdanımı alan şahıstan kimliğimi ve ehliyetimi bir şekilde karakola ulaştırmasını rica ediyorum” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Almanya Manavgat Lunapark

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ulan utanma da kalmadı bu insanlarda baksan kaç yaşında yaşlı adam ama zihniyet bozuk olunca elden ne gelir yakalayıp temiz bi sopa atmak lazım bu şeref yoksununa
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