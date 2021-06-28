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  4. Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, "içim rahatladı" dedi

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, "içim rahatladı" dedi

28.06.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da eşiyle ilişki yaşadığını ve evde birlikte bastığını iddia ettiği kişiyi arazide bıçaklayarak öldüren şahıs, Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs gazetecilere dönerek, "İçim rahatladı" dedi.

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, "içim rahatladı" dedi

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazide bir kişinin ölü olarak yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan şahsın Abdullah Mansur El Kaddas (24) olduğunu belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayın şüphelisinin Kusay El Yasin (28) olduğunu ve öldürdüğü Abdullah Mansur El Kaddas’ın telefonunda eşinin fotoğraflarını ve mesajlaşmalarını yakaladıktan sonra Kaddas ve eşini yüzleştirdiği öğrenildi. Ardından çıkan tartışmada, Yasin’in Kaddas’ı kovalayarak arazide öldürdüğü belirlendi. Eşi, yengesi ve yengesinin çocuğunu da alarak Suriye’ye gitmeye çalıştığı öğrenilen şüpheli Kusay El Yasin, Hatay Reyhanlı yolunda Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobili durdurularak yakalandı.

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Konya’ya getirilerek Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan şahıs emniyetteki ifadesinde, “Eşimden zaten şüpheleniyordum. Olay günü eve biraz erken gidince ikisini de evde bastım. Bıçakla kovaladıktan sonra arazide yakalayıp öldürdüm” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilere, "İçim rahatladı" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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