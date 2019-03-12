Karısının iş yeri önünde benzinle kendini yakmaya çalıştı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ailevi sorunları olduğu öğrenilen kişi, karısının çalıştığı iş yerinin önüne gelerek kendini yakma girişiminde bulundu. Çevredekilerin müdahalesi ile engellenen E.B.’nin kendini yakmaya çalışması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Refik Cesur Bulvarı’nda meydana geldi. E.B. (50) iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşmak için çalıştığı iş yerine geldi. Eşi ile yine tartışma yaşayan E.B. dışarı çıkarak yanında getirdiği şişe içerisindeki benzini üzerine döktü. Bu arada çevrede bulunanlar tarafından fark edilen E.B.’ye vatandaşlar müdahale ederek elinden benzin şişesini ve çakmağı almaya çalıştılar. Eşinin iş yeri önünde benzinle kendini yakmaya çalışan E.B. vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay yerine çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirilen E.B. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

E.B.’nin kendini yakma girişimi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



