Karısıyla beraberken çatlama sesini duydu! Sonrasında olanlar oldu

Endonezyalı bir adam, karısıyla tutkulu bir cinsel ilişkiye girdiği esnada soluğu hastanede aldı. Birliktelikleri esnasında çatlama sesi duyduklarını iddia eden çift doktorları şaşırttı. Sesten sonra inanılmaz bir acıyla kıvrandığını belirten adam, hastaneye gitmeden önce çekindiği için 3 saat boyunca beklediğini söyledi.

DERİSİNİ SOYDULAR

İsmi açıklanmayan adam, 3 saatin sonunda penisinin şişmesi ve ucundan kan gelmeye başlaması sonucu endişelenerek hastaneye gitti. Doktorlar, yaraları incelemek için penisinin derisini çıkarmak zorunda kaldılar.

Ereksiyon sırasında kanla şişen penis gövdesindeki süngerimsi dokuda bir inç (3 cm) kırık buldular. Yırtık idrar yoluna kadar ilerliyordu. Adamın iyileşmesi için 21 günlük bir tedavi görmesi gerekiyor. Sonrasında her şey normale dönebilir

PENİS KIRILMASI NEDİR?

Penis kırıkları nadir görülen bir yaralanma olarak kabul edilir ancak oluştuğunda acil tedavi gerektirir.



