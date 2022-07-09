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  4. Karısıyla beraberken çatlama sesini duydu! Sonrasında olanlar oldu

Karısıyla beraberken çatlama sesini duydu! Sonrasında olanlar oldu

09.07.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 yaşındaki Endonezyalı adam, karısıyla cinsel ilişkiye girdiği esnada cinsel organında şiddetli bir ağrı hissetti. Anında acil servise giden karı koca doktorları şaşırttı. Endonezyalı adam, penisinde şiddetli bir ağrının ardından bir çatlama sesi duyduğunu söyledi. Doktorlar adamın cinsel organında 2,54 santimetre büyüklüğündeki kırığı fark etti.

Karısıyla beraberken çatlama sesini duydu! Sonrasında olanlar oldu

Endonezyalı bir adam, karısıyla tutkulu bir cinsel ilişkiye girdiği esnada soluğu hastanede aldı. Birliktelikleri esnasında çatlama sesi duyduklarını iddia eden çift doktorları şaşırttı. Sesten sonra inanılmaz bir acıyla kıvrandığını belirten adam, hastaneye gitmeden önce çekindiği için 3 saat boyunca beklediğini söyledi.

DERİSİNİ SOYDULAR

İsmi açıklanmayan adam, 3 saatin sonunda penisinin şişmesi ve ucundan kan gelmeye başlaması sonucu endişelenerek hastaneye gitti. Doktorlar, yaraları incelemek için penisinin derisini çıkarmak zorunda kaldılar.

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Ereksiyon sırasında kanla şişen penis gövdesindeki süngerimsi dokuda bir inç (3 cm) kırık buldular. Yırtık idrar yoluna kadar ilerliyordu. Adamın iyileşmesi için 21 günlük bir tedavi görmesi gerekiyor. Sonrasında her şey normale dönebilir

PENİS KIRILMASI NEDİR?

Penis kırıkları nadir görülen bir yaralanma olarak kabul edilir ancak oluştuğunda acil tedavi gerektirir.


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