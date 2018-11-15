Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Bağcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ülkeye kaçak yollarla girerek İstanbul Bağcılar’da arkadaşlarıyla bir evde yaşayan Pakistan uyruklu Shabbır A. (26), bir süre önce dini nikahla evli olan Asma J. (26) ile ilişki yaşamaya başladı.

1 / 5 'AFGANİSTANLILARA SATACAĞIM' Bu durumu öğrenen Asma’nın eşi Muhammed A. (30), Shabbır’ı kaçırmak için plan yaptı. Eşi Asma’ya, “Sen karışmayacaksın, onu Afganistanlılara satacağım” diyen Muhammed A., ardından Sultangazi’deki bir arkadaşına ulaşıp, siyah bir minibüs kiralayarak beklemeye başladı. Asma J. ise, eşinin zorlamasıyla Shabbır’ı konuşmak işin Bağcılar’daki evine çağırdı. Eve giden genç, Muhammed A. ve 6 arkadaşı tarafından derdest edilip elleri ve ayakları bağlanarak kiralık siyah minibüsle Ümraniye’deki bir eve götürüldü.

2 / 5 KADINA ARATTILAR Olayın ardından arkadaşları Shabbır’ı aramaya başladı. Cep telefonunundan gence ulaşamayan arkadaşları, Asma J.’nin evine gitti. Burada Asma’yı sorguya çeken gencin arkadaşları, yerini söylememesi üzerine kadını Esenyurt Kıraç Polis Merkezine götürdü. Kadın hakkında polis ekipleri kaçak yollarla ülkeye girdiği için idari işlem yaparken, gencin arkadaşları durumu amcası Mazhar H.’ye de anlattı.

3 / 5 Bunun üzerine gencin amcası savcılığa başvuruda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi konuyla ilgili çalışma başlattı. Hiçbir veri ve güvenlik kamera görüntüsüne ulaşamayan ekipler, gencin son olarak Asma J'nin evine gittiğini belirledi. Ancak kadını ve eşini evde bulamayan polis, gencin arkadaşlarına ulaşarak, kadının polis merkezinde olduğunu öğrendi. Karakola giden tim, kadına kocasını arattırarak yerini tespit etti. Bu sayede kadın ve eşi gözaltına alındı.

4 / 5 Kadın ve eşinin ifadeleri doğrultusunda çalışma yapan tim, gencin Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Koçyiğit Sokak’taki bir gecekonduda tutulduğunu tespit etti. Yaklaşık 30 gecekonduyu tek tek kontrol eden polis, geçtiğimiz Pazar günü saat 20.00 sıralarında kaçırılan Shabbır’ı elleri ve ayakları bağlanmış halde buldu. Evin içerisindeki 6 şüpheli gözaltına alınarak şubeye götürüldü. Operasyon anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.